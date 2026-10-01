مهدی اقبال در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به روند اجرای مصوبه سفر رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به استان یزد اظهار کرد: مستندسازی اراضی و املاک ساغند شهرستان اردکان یکی از مصوبات این سفر بود که روند اجرای آن در حال پیگیری است.

وی افزود: با تلاش‌های انجام‌شده و برنامه‌ریزی صورت گرفته، امیدواریم فرآیند مستندسازی و صدور اسناد مالکیت اراضی ساغند تا پایان آذرماه به پایان برسد.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان یزد با اشاره به اهمیت اجرای طرح حدنگاری در مناطق مختلف استان گفت: اجرای قوانین کاداستر و ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، به‌ویژه در مناطق دارای ظرفیت‌های اقتصادی، معدنی و کشاورزی، از اولویت‌های اداره کل ثبت اسناد استان است.

اقبال تصریح کرد: تثبیت مالکیت و صدور سند رسمی، امنیت حقوقی مالکان را افزایش داده و زمینه شفاف‌تر و مطمئن‌تری برای سرمایه‌گذاری و توسعه منطقه فراهم می‌کند.

وی با تأکید بر نقش مردم در تکمیل این فرآیند گفت: رفع موانع موجود نیازمند همکاری اهالی ساغند با نقشه‌برداران و کارشناسان ثبت است و مشارکت مردم می‌تواند روند صدور اسناد را تسریع کند.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان یزد خاطرنشان کرد: با بسیج نیروهای کارشناسی و همکاری نهادهای محلی، تلاش می‌کنیم این مصوبه سفر رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در موعد مقرر به نتیجه برسد.