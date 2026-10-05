۳ نفر از کارکنان منابع طبیعی رامیان بازداشت شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود اسپانلو اظهار کرد: در پی دریافت گزارش مردمی به شماره ۱۲۷ حفاظت و اطلاعات دادگستری استان گلستان مبنی بر وقوع تخلف در شهرستان رامیان، موضوع برای بررسی به دادستان رامیان ارجاع شد.

وی افزود: با پیگیری‌ها و رصدهایی که از سوی حفاظت و اطلاعات دادگستری کل استان گلستان صورت گرفت، یکی از مأموران منابع طبیعی که مظنون به دریافت رشوه و همکاری با قاچاقچیان چوب بود، هنگام دریافت رشوه، بازداشت شد.

رئیس‌کل دادگستری گلستان ادامه داد: در جریان دریافت رشوه و در بازرسی از خودروی متهم مقداری چوب تزیین‌شده از درخت سرخدار کشف و ضبط شد.

اسپانلو گفت: در ادامه تحقیقات ۲ نفر دیگر از مأموران منابع طبیعی شهرستان رامیان که بر اساس بررسی‌های صورت‌گرفته در فرآیند دریافت رشوه و واگذاری چوب‌ها همکاری داشتند نیز شناسایی و بازداشت شدند.پرونده متهمان در دادگاه بخش فندرسک در حال رسیدگی است.

وی با قدردانی از همراهی مردم در شناسایی تخلفات و مفاسد اداری و اقتصادی، گفت: هم استانی‌ها می‌توانند علاوه بر مراجعه حضوری به حفاظت و اطلاعات دادگستری استان، گزارش‌های خود را تلفنی به ۱۲۷ اطلاع دهند.