۵۹۱ هکتار از مراتع ملی گنبدکاووس پس از ۲۳ سال آزاد شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمود اسپانلو از بازپس‌گیری ۵۹۱ هکتار از مراتع ملی شهرستان گنبدکاووس پس از ۲۳ سال خبر داد و اظهار کرد: این اراضی با صدور رأی قطعی دادگاه تجدیدنظر استان از تصرف متجاوزان خارج شد.

وی افزود: این اراضی در محدوده مراتع ملی چات و کلیجه، واقع در مناطق روستایی دده‌الوم و قولاق‌بورته شهرستان گنبدکاووس قرار دارد و ارزش روز آن بیش از ۶۰ میلیارد تومان برآورد شده است.

رئیس کل دادگستری گلستان با اشاره به اهمیت صیانت از منابع طبیعی گفت: با صدور رأی قطعی قضایی و آزادسازی این اراضی، زمینه تثبیت مالکیت دولت بر مراتع ملی فراهم شده است.

وی افزود: آزادسازی این عرصه‌ها علاوه بر حفاظت از حقوق عمومی و جلوگیری از تصرف اراضی ملی، امکان اجرای طرح‌های اصلاحی و احیایی مراتع را فراهم می‌کند؛ اقداماتی که می‌تواند در مقابله با پدیده ریزگردها و بیابان‌زایی در مناطق شمالی شهرستان گنبدکاووس مؤثر باشد.