به گزارش خبرگزاری مهر، محمود اسپانلو با اشاره به دستگیری مدعیان اعمال نفوذ در پرونده‌های قضایی در استان گلستان گفت: یکی از این متهمان با شناسایی خانواده متهمان که با احکام قضایی مواجه شده بودند، با آنان ارتباط برقرار می‌کرد و مدعی بود از طریق ارتباط با یک قاضی در تهران می‌تواند در روند پرونده‌ها اعمال نفوذ کرده و احکام صادر شده را تغییر دهد.

رئیس کل دادگستری گلستان افزود: متهم در قبال این ادعا، مبالغ قابل توجهی از خانواده‌ها درخواست می‌کرد و در یکی از موارد نیز تعدادی سکه تمام بهار آزادی دریافت کرده بود که با هوشیاری و اقدامات اطلاعاتی و قضایی به موقع حفاظت و اطلاعات دادگستری استان، این فرد در گرگان شناسایی و دستگیر شد.

اسپانلو افزود: با تلاش حفاظت و اطلاعات دادگستری استان متهم دوم نیز در تهران شناسایی، دستگیر و به گرگان منتقل شد.

رئیس کل دادگستری گلستان گفت: در بازرسی از منزل این متهم، حکم جعلی نیز کشف شد که بر اساس آن، وی خود را به عنوان قاضی مجموعه دادگستری تهران معرفی می‌کرد و از این طریق افراد را فریب می‌داد.

اسپانلو افزود: این دو نفر بازداشت هستند و پرونده در دادسرای گرگان در مرحله تحقیقات مقدماتی قرار دارد.

رئیس کل دادگستری گلستان گفت: سامانه تلفنی ۱۲۷ حفاظت و اطلاعات دادگستری در طول شبانه روز آماده دریافت گزارش‌های مردم درباره کارچاق کن‌ها و افرادیست که با فریب مردم، وعده پیش بردن پرونده‌های قضایی از مسیرهای غیرقانونی را دارند.