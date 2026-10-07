یک مدیر دولتی در نهاوند به اتهام دریافت رشوه بازداشت شد

به گزارش خبرگزاری مهر، عرفان رضایی اظهار کرد: دستگاه قضایی در برخورد با تخلفات مالی هیچ‌گونه خط قرمزی ندارد و با هرگونه سوءاستفاده از جایگاه اداری که منجر به تضییع حقوق مردم شود به‌شدت برخورد خواهد شد.

وی ادامه داد: این بازداشت پس از انجام اقدامات اطلاعاتی دقیق و شناسایی تخلفات مالی در آن اداره خاص انجام شده و پرونده مذکور هم‌اکنون در مرحله تحقیقات مقدماتی قرار دارد و پس از بررسی دقیق ابعاد مختلف آن اطلاع‌رسانی‌های لازم در چارچوب قانون انجام خواهد شد.

دادستان نهاوند در پایان از مردم درخواست کرد هرگونه گزارش مستند در خصوص مفاسد اداری را به مراجع قضایی و دستگاه‌های نظارتی اعلام کنند.