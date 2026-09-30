به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام یدالله وحدانی نیا ظهر چهارشنبه در همایش استانی صبر اظهار کرد: صلح یاران با تلاش های خود به معنای واقعی آتش اختلاف را تبدیل به گلستان صلح و دوستی می کنند.

معاون قضایی و حل اختلاف دادگستری خراسان جنوبی با اشاره به اینکه حل اختلاف بین مردم یک امر اخلاقی و مورد تأکید دین است، بیان کرد: در ۶ ماه نخست سال جاری ۵۷ درصد صلح و سازش از طریق شورای حل اختلاف داشتیم که ۶ درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال قبل بوده است.

وحدانی نیا افزود: مدت زمان رسیدگی به پرونده ها در شورای حل اختلاف خراسان جنوبی ۲۱ روزبوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل سه روز کاهش داشته است.

وی با اشاره به اینکه ورودی پرونده ها در شورای حل اختلاف خراسان جنوبی طی ۶ ماهه نخست سال جاری هشت هزار و ۲۸۶ فقره بوده است، بیان کرد: از این میان تعداد هشت هزار و ۳۸۸ فقره مختومه شده است.

معاون قضایی و حل اختلاف دادگستری خراسان جنوبی با اشاره به اینکه از ابتدای سال دو پویش «به عشق حسین(ع) می بخشم» و «به عشق رهبر شهیدم می بخشم» اجرایی شد، گفت: در قالب این دو پویش خوشبختانه هزار و ۷۲۸ فقره پرونده به صلح و سازش رسید که از این میان ۱۶۱ پرونده خانوادگی و ۲۷ مورد پرونده با مطالبات میلیاردی بوده است.