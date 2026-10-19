اسپانلو: ۹۰ درصد مصوبات میزهای خدمت قضایی گرگان اجرا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود اسپانلو با اشاره به نتایج اجرای این طرح در محلات گرگان اظهار کرد: تاکنون ۴۴۰ مصوبه در جریان برگزاری ۱۵ میز خدمت قضایی به تصویب رسیده که حدود ۹۰ درصد آنها اجرا شده است و آثار این اقدامات در تغییر شرایط و بهبود وضعیت برخی محلات قابل مشاهده است.

وی شناسایی میدانی مشکلات مردم، پیگیری مستمر مصوبات و پاسخ‌گو کردن دستگاه‌های اجرایی را سه محور اصلی میزهای خدمت قضایی دانست و افزود: حضور مستقیم مسئولان در محلات، زمینه شناخت دقیق‌تر مسائل و معضلات اجتماعی را فراهم می‌کند و امکان پیگیری مطالبات مردم را تا رسیدن به نتیجه افزایش می‌دهد.

رئیس کل دادگستری گلستان با تأکید بر ضرورت کاهش فاصله برخورداری محلات مختلف از خدمات و امکانات شهری گفت: هدف از اجرای این طرح، رسیدگی متوازن به مسائل مناطق مختلف و پیگیری مشکلاتی است که گاهی به دلیل تعدد دستگاه‌های مسئول یا نبود هماهنگی میان آنها، برای مدت طولانی حل‌نشده باقی می‌ماند.

اسپانلو با اشاره به برگزاری پانزدهمین میز خدمت قضایی در چهار محله گرگان گفت: در این نشست، مشکلاتی از جمله روشنایی معابر، ناامنی، مسائل ترافیکی، تأمین آب شرب و کمبود فضاهای فروشگاهی و پارک مطرح شد که رسیدگی به آنها نیازمند هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول است.

وی افزود: بخشی از این مسائل پیش از برگزاری میز خدمت نیز بررسی شده و قرار است در نشست‌های کارشناسی دادسرای مرکز استان با حضور مسئولان مربوط، راهکارهای لازم برای رفع آنها بررسی و تصمیم‌های اجرایی اتخاذ شود.

رئیس کل دادگستری گلستان با اشاره به حضور شهرداری، فرمانداری و دستگاه‌های خدمات‌رسان از جمله شرکت‌های آب، برق و گاز در این نشست‌ها اظهار کرد: حضور مدیران در محل مشکلات و پذیرش مسئولیت برای رفع آنها، به مصوبات قابلیت اجرایی می‌دهد و پیگیری دستگاه قضایی نیز مانع از آن می‌شود که مطالبات مردم پس از پایان جلسات به فراموشی سپرده شود.

اسپانلو با تأکید بر ضرورت مشاهده نتایج ملموس این اقدامات در زندگی شهروندان گفت: تلاش می‌کنیم در بازه زمانی کوتاه، تغییرات جدی در وضعیت محلات ایجاد کنیم و بخشی از مطالبات ساکنانی را که با وجود شرایط دشوار، همچنان پای کار نظام و انقلاب هستند، پاسخ دهیم.

پرونده‌های حقوق عامه تا مرحله اجرا پیگیری می‌شوند

رئیس کل دادگستری گلستان با تشریح سازوکار پیگیری مشکلات محلات گفت: حضور میدانی مسئولان بر پایه بررسی‌های قبلی و شناسایی دقیق آسیب‌ها و مسائل هر منطقه انجام می‌شود و برای مشکلات مرتبط با حقوق عامه که در حوزه مسئولیت دستگاه‌های مختلف قرار دارد، پرونده‌های جداگانه تشکیل می‌شود تا روند رسیدگی به آنها به‌صورت مستمر دنبال شود.

وی تأکید کرد: مصوبات میزهای خدمت صرفاً به ثبت تصمیم‌ها و اعلام برنامه‌ها محدود نیست، بلکه اجرای تعهدات دستگاه‌ها نیز مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و در صورت عمل نکردن دستگاه مسئول به تعهدات خود، موضوع از منظر ترک فعل بررسی خواهد شد و برخورد قانونی با آن در دستور کار قرار می‌گیرد.

اسپانلو با اشاره به تجربه اجرای این طرح در محلاتی همچون کوی عرفان، انجیراب و زنگیان گرگان گفت: در این مناطق نیز تغییراتی در وضعیت محلات مشاهده شده و گروه‌های قرارگاه جهادی به‌صورت مستمر نتایج اقدامات و میزان تحقق مصوبات را پایش می‌کنند.

وی افزود: بازخوردهای دریافت‌شده از مردم و دستگاه‌های اجرایی در جلسات کارشناسی نیز نشان می‌دهد که پیگیری مستمر تصمیم‌ها و حضور میدانی مسئولان می‌تواند در حل مسائل و بهبود شرایط محلات اثرگذار باشد.

گسترش میزهای خدمت قضایی به شهرها و روستاهای گلستان

رئیس کل دادگستری گلستان با اشاره به امکان اجرای این الگو در سایر مناطق استان اظهار کرد: دستور برگزاری میزهای خدمت قضایی در دیگر حوزه‌های قضایی نیز صادر شده و اجرای این طرح در مناطق مختلف آغاز شده است تا ساکنان شهرها و روستاهای استان نیز بتوانند از مزایای آن بهره‌مند شوند.

اسپانلو با اشاره به ارائه تجربه میزهای خدمت قضایی گرگان در سطح ملی افزود: رئیس قوه قضاییه نیز در جریان سفر خود از این میزهای خدمت بازدید کرد و از هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی با محوریت دستگاه قضایی و آثار اقدامات انجام‌شده ابراز رضایت کرد.

وی خاطرنشان کرد: استمرار این روند، همکاری دستگاه‌های اجرایی و نظارت بر اجرای مصوبات، از الزامات تحقق اهداف میزهای خدمت قضایی است؛ چراکه معیار موفقیت این جلسات، نه تعداد نشست‌ها و مصوبات، بلکه میزان حل مشکلات و تغییرات قابل لمس در زندگی مردم خواهد بود.