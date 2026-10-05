به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران، رئیس مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران در این آیین با تأکید بر ضرورت توسعه رویکرد خانواده‌محور در حوزه‌های مختلف مدیریت شهری گفت: گردشگری خانواده‌محور می‌تواند بستری برای شکل‌گیری اکوسیستم محلی، افزایش عاملیت خانواده‌ها و مشارکت آنان در حل مسائل شهر باشد.

مریم اردبیلی با اشاره به تغییر مفهوم فراغت و گردشگری در سبک زندگی امروز اظهار کرد: مفاهیم حوزه گردشگری و فراغت، در حال تغییر است و نگاه صرفاً سنتی و مدل‌های مرسوم همیشه، پاسخگوی نیازها و اقتضائات آینده نیست.

وی افزود: با تغییر سبک زندگی و گسترش فناوری، فراغت به موضوع جدی و اساسی زندگی افراد تبدیل شده و گاهی افراد معنا و آرمان‌های خود را در فعالیت‌های فراغتی و تجربه‌های مشترک با خانواده پیدا می‌کنند؛ بنابراین باید برای این بخش از زندگی نیز، الگوهای متناسب و جدیدی طراحی شود.

مشاور زنان و خانواده شهردار تهران با تأکید بر اهمیت توجه به خانواده‌محوری در کنار مفهوم خانوادگی بودن فعالیت‌ها ادامه داد: در شهر تهران به دنبال اجرای رویکرد خانواده‌محوری در مدل اداره و مدیریت شهری و حل مسائل شهری هستیم و تلاش می‌کنیم خانواده به عنوان یک عنصر مؤثر در سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی شهری به رسمیت شناخته شود.

اردبیلی، گردشگری را یکی از بسترهای مهم برای تحقق این رویکرد دانست و خاطرنشان کرد: گردشگری می‌تواند بستری باشد که خانواده در انتخاب، ترکیب و خلق مدل‌های جدید و نوآورانه برای استفاده از ظرفیت‌های گردشگری، عاملیت پیدا کند و پس از کسب این تجربه، برای مشارکت در مسائل جدی‌تر شهر و حل مسئله نیز آماده‌تر شود.

رئیس مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران همچنین بر ضرورت توسعه ادبیات خانواده‌محور در حوزه‌های تخصصی تأکید و خاطرنشان کرد : خانواده‌محوری صرفاً به معنای حمایت از خانواده یا توجه عاطفی به آن نیست؛ بلکه باید خانواده را به عنوان عنصری دید که می‌تواند کل یک حوزه تخصصی، مدل سیاست‌گذاری و شیوه مدیریت را تحت تأثیر قرار دهد.

اردبیلی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای توسعه ادبیات خانواده‌محور در مدیریت شهری تصریح کرد: در سال‌های اخیر مجموعه‌ای از کتاب‌ها و ادبیات تخصصی در حوزه‌هایی همچون سیاست‌گذاری خانواده‌محور، مدیریت شهری خانواده‌محور و تسهیلگری محلی خانواده‌محور تولید شده که برآمده از تجربه‌های میدانی شهر تهران است.

وی همچنین از تلاش برای وارد کردن الزامات خانواده‌محوری به برنامه‌ریزی آینده شهر تهران خبر داد و گفت: در حال بررسی این موضوع هستیم که در نقشه جامع شهر تهران و طرح تفصیلی آینده، اقتضائات و الزامات خانواده‌محوری مورد توجه قرار گیرد تا در آینده شهر، حتی در سطح لایه های زیرین شهری، مدل مدیریت و برنامه‌ریزی با این رویکرد، تطبیق پیدا کند.

اردبیلی با تأکید بر ضرورت نگاه آینده‌نگر در گردشگری خاطرنشان کرد: گردشگری در کنار توجه به میراث و ارزش‌های گذشته، باید بستری برای حرکت به سمت آینده نیز باشد و تجربه‌های جدید، خلاقانه و متناسب با فرهنگ بومی و ارزش‌های جامعه را در خود جای دهد.

گردشگری خانواده‌محور فرصتی برای پیوند نسل جدید با هویت ایرانی

نایب‌رئیس شورای اسلامی شهر تهران هم در این آیین، با تأکید بر ظرفیت‌های گسترده تاریخی و تمدنی ایران گفت: تهران و ایران، جاذبه‌های ارزشمند فراوانی دارند که باید با شیوه‌های جدید و متناسب با سبک زندگی امروز، به مردم و به‌ویژه نسل جدید معرفی شوند.

پرویز سروری افزود: در گذشته، فرهنگ و هویت ایرانی از مسیرهایی مانند شاهنامه‌خوانی به نسل‌های مختلف منتقل می‌شد، اما امروز لازم است برای برقراری این ارتباط، روش‌های جذاب و متناسب با شرایط روز ایجاد کنیم.

وی با اشاره به ضرورت پیوند میان حفاظت از میراث فرهنگی و نیازهای مردم هم اظهار کرد: میراث و جاذبه‌های تاریخی نباید به محدودیت تبدیل شوند، بلکه باید میان ظرفیت‌های گردشگری و نیازهای اجتماعی و اقتصادی مردم ، ارتباط برقرار کرد.

عضو شورای اسلامی شهر تهران، گردشگری خانواده‌محور را یکی از راه‌های مؤثر برای تحقق این هدف دانست و تصریح کرد: باید شرایطی فراهم شود تا خانواده‌ها در کنار یکدیگر با جاذبه‌های تاریخی و فرهنگی شهر آشنا شوند و این ظرفیت‌ها به ابزاری برای انتقال هویت و ریشه‌های تمدنی ایران به نسل‌های آینده تبدیل شود.

گردشگری خانواده‌محور می‌تواند بسیاری از آسیب‌های اجتماعی را کاهش دهد

امیر قاسمی، رئیس ستاد گردشگری شهرداری تهران هم با تأکید بر ضرورت توسعه گردشگری خانواده‌محور گفت: اگر گردشگری با محوریت خانواده پیش برود، بسیاری از مسائل و آسیب‌های اجتماعی کاهش می‌یابد و خانواده‌ها می‌توانند از ظرفیت‌های گردشگری شهر بهره‌مند شوند.

وی افزود: توسعه تورهای خانوادگی، معرفی جاذبه‌های گردشگری از طریق مترو و اجرای برنامه‌های محله‌محور از جمله اقداماتی است که در این مسیر دنبال می‌شود.

قاسمی همچنین با اشاره به استقبال شهروندان از برنامه‌های گردشگری و آموزشی، این مشارکت را نشانه علاقه مردم به شناخت ظرفیت‌ها و جاذبه‌های تهران دانست.

رئیس ستاد گردشگری شهرداری تهران با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای توسعه نقشه‌های گردشگری مترو و معرفی جاذبه‌های پیرامون ایستگاه‌ها گفت: تلاش داریم گردشگری را از یک برنامه صرفاً سازمانی خارج کرده و زمینه‌ای فراهم کنیم تا خود شهروندان و خانواده‌ها بیش از گذشته از ظرفیت‌های گردشگری تهران استفاده کنند.

لزوم تبدیل گردشگری خانواده‌محور به یک الگوی بومی در مدیریت شهری

علی رمضانی، مدیرعامل باغ کتاب تهران هم با اشاره به ظرفیت‌های باغ کتاب به‌عنوان یک مقصد گردشگری خانواده‌محور گفت: بخش قابل توجهی از مراجعه‌کنندگان باغ کتاب را خانواده‌ها تشکیل می‌دهند و انتخاب این مجموعه برای رونمایی از کتاب «درآمدی بر گردشگری خانوادگی» نیز از همین منظر قابل توجه است.

وی با تأکید بر ضرورت ارائه الگوی بومی در حوزه گردشگری خانواده‌محور افزود: مفهوم خانواده در فرهنگ ایرانی و اسلامی با تعریفی که امروز در بسیاری از جوامع غربی از خانواده وجود دارد، تفاوت‌های جدی دارد و پرداختن به گردشگری خانواده می‌تواند زمینه‌ای برای ارائه این نگاه و تبدیل آن به سیاست‌ها و الگوهای اجرایی در مدیریت شهری باشد.

رمضانی اظهار کرد: موضوع گردشگری خانواده‌محور تنها به گردشگری مذهبی محدود نمی‌شود، بلکه می‌تواند به تقویت پیوند اعضای خانواده و کاهش آسیب‌های اجتماعی کمک کند. امیدواریم ادبیات شکل‌گرفته در این حوزه، به سیاست‌گذاری و نسخه‌های اجرایی در شهر تبدیل شود.