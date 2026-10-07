به گزارش خبرگزاری مهر، مریم اردبیلی رییس مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران با حضور در بیمارستان یاس و در مراسم رونمایی از طرح «چشم روشنی» گفت: آیین رونمایی از طرح چشم روشنی روز گذشته در روز تهران اعلام شد و امروز طرح اولیه آن در بیمارستان یاس رونمایی می‌شود و امیدواریم بسته هرسال به روزتر شود.

وی افزود: ما چند سال گذشته طرح "نفس های تازه" را در تهران داشتیم که درخت به اسم نوزاد کاشته می شد و امروز طرح دیگری داریم.

رییس مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران ادامه داد: این طرح به عنوان یک هدیه و چشم روشنی است که هیچ شرطی برای دریافت آن وجود ندارد و به همه مادرانی که سال ۱۴۰۵ فرزندی به دنیا می‌آوردند تعلق می‌گیرد و چون مادر فرزند را به دنیا می‌آورد و بقیه موارد مثل حق عائله‌مندی را پدر می‌گیرد این هدیه را شهر تهران به مادران و به کدملی آنها ثبت می‌کند و همه مادرانی که در بیمارستان‌های تهران فرزندی را به دنیا می‌آوردند این هدیه را دریافت می‌کنند.

وی افزود: این هدیه در کیف پول مادران دارای نوزاد شارژ شده است که در نرم افزار شهرزاد قابل استفاده خواهد شد. در واقع افراد به اندازه ۲.۵ میلیون تومان از فروشگاه‌های شهروند و میادین میوه تره بار می‌توانند خرید کنند. البته مادران می‌توانند به صورت آنلاین سفارش دهند یا حضوری مراجعه کنند. ضمن اینکه این اعتبار نمی‌سوزد و قابل ذخیره کردن است.

رئیس مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران با اشاره به اینکه از این اعتبار می‌توان از مراکز فرهنگی و تفریحی مثل برج میلاد و باغ کتاب نیز استفاده کنند، ادامه داد: همچنین بسته های هدیه ای دیگری نیز در همان مراکز توزیع می‌شود. این امکانات در واقع هدیه‌ای به خانواده آن نوزاد است و خود نوزاد قطعا نمی‌تواند از امکانات تفریحی استفاده کند.

وی درباره بیمارستان یاس ادامه داد: این بیمارستان جزو بیمارستان‌هایی است که هم خدمات خوبی دارند و هم پرسنل پزشکی بیمارستان بسیار توانمندند و هم تعداد تولدها در این بیمارستان زیاد است. به همین دلیل ما این بیمارستان را برای شروع طرح انتخاب کردیم.

اردبیلی گفت: فرزندان نور چشمی خانواده‌ها و مایه شادی خانواده‌ها هستند و خانواده ایرانی فرزند را بسیار ارزشمند می‌داند و نوزادان عزیز ما از امکانات شهری نمی توانند استفاده کنند؛ اما ما سعی کردیم سهم نوزادان را در شهر به این شکل تامین کنیم و وجود نوشهروندان را گرامی بداریم چون آینده شهر ما به این نوزادان گره خورده است و ایکون چشم روشنی از امروز در اپلیکشن شهرزاد قابل استفاده است.

رئیس مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران ادامه داد: در سال ۱۴۰۴، میزان تولد ۶۳ هزار نوزاد بود که امسال نیز همین عدد را کمابیش خواهیم داشت و ماهانه ۵ هزار تولد در تهران داریم.

وی افزود: در دو دهه اخیر نرخ باروری کم شده و موالید ما رو به کاهش بوده، البته با این اقدام انتظار افزایش تولد نداریم و قطعا اقدامات دیگری نیز نیاز است.

اردبیلی درباره سایر اقدامات شهرداری برای حمایت از زنان و کودکان ادامه داد: ما یکهزار نقطه در شهر تهران را شناسایی کردیم که از نظر مادران نقاط چالش برانگیز برای عبور و مرور مادران و کودکان بود که تا سال آینده رفع می شوند. همچنین اضافه شدن ۱۲۰ اتاق مادر و کودک نیز از جمله اقداماتی است که تا سال آینده در مراکز خرید پرتردد و املکن تفریحی بزرگ احداث می شوند.

رئیس مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران گفت: ما باید به سمت شهر خانواده محور حرکت کنیم و این طرح یکی از اقدامات اولیه است و هر نوزاد قدمش مبارک است و این هدیه شاملش می شود.

وی افزود: بودجه این طرح از خود شهرداری تأمین می‌شود و در واقع پولی ما پرداخت نمی‌کنیم و از بسته‌های خدماتی و تخفیف‌های مجموعه‌ها استفاده می کنیم.

اردبیلی ادامه داد: این طرح تا ۲ سالگی فرزندان را پوشش می‌دهد و از امروز قابل استفاده است. همچنین ما خدمات دیگری مثل استفاده از استخرها و مراکز ورزشی را ماه‌های بعد به این طرح اضافه می کنیم.

وی درباره کارت ملی امید مادران نیز افزود: همچنین ماهی ۲ میلیون کالا برگ توسط ستاد جمعیت شارژ می‌شود که سالانه ۲۴ میلیون می‌شود، دهک‌های ۱ تا ۳، ۴۸ میلیون ودهک‌های بعدی ۴۲ میلیون سالانه دریافت می‌کنند.

روزانه ۸ تا ۱۰ تولد در بیمارستان یاس داریم

آرش جعفریه رییس مجتمع بیمارستانی یاس نیز با حضور در مراسم آغاز طرح چشم روشنی، گفت: ما امروز میزبان شما برای طرح چشم روشنی که در این مجتمع بیمارستانی یاس رونمایی می شود هستیم. این بیمارستان ظرفیت ۳۰۰ تخت بستری و ۱۴ اتاق عمل فعال دارد و تمام بخش‌های مربوط به نوزاد و مادران در این بیمارستان فعال هستند.

وی با اشاره به اینکه روزانه ۸ تا ۱۰ تولد در بیمارستان دارند، افزود: کشور در حال پیرشدن است و اینگونه فعالیت‌ها وحمایت‌ها می‌تواند در جهت فرزندآوری و جوانی جمعیت موثر باشد. در حال حاضر ۸ تا ۱۱ درصد از جمعیت کشور پیر هستند و پیش بینی می‌شود تا سال ۱۴۲۰، به ۲۰ درصد برسد که عدد بالایی است.

فعالیت ۹۴ مرکز درمانی و بیمارستانی در منطقه ۶ تهران

مرتضی روحانی شهردار منطقه ۶ تهران نیز با حضور در مراسم رونمایی از طرح چشم روشنی در بیمارستان یاس گفت: از آنجایی که دکتر زاکانی خودشان پزشک هستند همیشه نگاه جدی به موضوع درمان دارند و ما در منطقه 6 تهران ۹۴ مجموعه درمانی و بیمارستانی داریم و بخش مهمی از خدمات پزشکی شهر تهران هستیم.

وی افزود: ما هر کمکی‌که بتوانیم به بیمارستان‌ها و و مراکز درمانی می‌کنیم تا خدمات بهتری ارائه کنند.

شهردار منطقه ۶ تهران اظهار کرد: این بسته که امروز رونمایی شد، باعث جوانی جمعیت خواهد شد و این مسایلی که اخیرا مطرح شده همه برای حمایت از خانواده است و مهم ترین فرد خانواده مادر است که این طرح نیز هدیه‌ای به مادران است.