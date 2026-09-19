ایجاد ۱۷۰ هکتار زیرساخت زنانه در تهران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران، مریم اردبیلی در نشست با شهردار کلانشهر اهواز و مشاور حوزه زنان و خانواده شهرداری اهواز با اشاره به برنامه‌ها و اقدامات این مرکز در حوزه زنان، دختران و خانواده اظهار کرد: در حال حاضر در اوج برگزاری رویدادهای حوزه دختران قرار داریم و تقریبا هر روز چندین رویداد «هزار امید» در تهران برگزار می‌شود.

وی با بیان اینکه امسال حدود ۶۰ مدل رویداد کنشگری دخترانه در تهران داریم که در همه مناطق شهر اجرا می‌شود؛ خاطرنشان کرد: منظور از مدل این است که تعداد زیادی از گروه‌های دخترانه در یک رویداد مشارکت کنند، اما فرآیند، ایده و تجربه کنشگری دخترانه در هر مدل، حول یک مسئله متفاوت شکل بگیرد.

اردبیلی با اشاره به اینکه این رویدادها با مشارکت مجموعه‌های میانی برگزار می‌شوند، گفت: حدود ۵۲ مجموعه میانی، اجرای این ۶۰ مدل رویداد را برعهده دارند؛ این مجموعه‌ها شامل مجموعه‌های تربیتی، بخش خصوصی، گروه‌های مردمی و گروه‌های مختلف اجتماعی هستند که از طریق آنها یک اکوسیستم ، شکل گرفته است.

وی افزود: این مجموعه‌ها از طریق فراخوان،ایده و طرح خود را برای برگزاری رویدادهای کنشگری دخترانه ارائه می‌کنند و ما نیز طرح‌ها را ارتقاء داده، شتاب‌دهی می‌کنیم و در ادامه مورد حمایت قرار می‌دهیم.

مشاور زنان و خانواده شهردار تهران خطاب به شهردار کلانشهر اهواز اظهارکرد: معتقدیم تبادل تجربه میان کلان‌شهرها می‌تواند به جریان‌سازی جدی‌تر در حوزه زنان و دختران منجر شود.

وی با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده برای توسعه زیرساخت‌های بانوان در اهواز افزود: ظرفیت‌های زنان و دختران در شهرهای مختلف کشور قابل توجه است و همان‌طور که ما در تهران این ظرفیت‌ها را مشاهده می‌کنیم، به طور حتم در اهواز نیز ظرفیت‌های قابل توجهی وجود دارد.

اردبیلی همچنین به مبحث الگوی سوم اشاره وتصریح‌کرد: موضوعی که می‌خواهم مطرح کنم مردان الگوی سوم هستند؛ برای اینکه اکوسیستم گروه‌های زنان بتواند به شکل صحیح و در چارچوب الگوی سوم شکل بگیرد و از ظرفیت نخبگان درجه یک استفاده شود، مردان ، باید حامی این اکوسیستم و شکل‌دهنده آن باشند.

۱۷۰ هکتار زیرساخت زنانه در تهران

مشاور شهردار تهران با اشاره به توسعه زیرساخت‌های اختصاصی زنان در پایتخت نیز بیان کرد: در حال حاضر ۲۳ شهربانو در تهران داریم و همچنین حدود ۱۷۰ هکتار زیرساخت زنانه در شهرداری تهران ایجاد شده است.

وی افزود: این زیرساخت‌ها خدمات متنوع ورزشی، فراغتی، مشاوره‌ای، آموزشی و هنری ارائه می‌کنند و از مزون و گالری گرفته تا استخر، کافه، پاتوق‌های دورهمی و حتی بخش‌های کار اجتماعی‌محور را شامل می‌شوند.

اردبیلی ادامه داد: در ۲۳ شهربانو بیش از ۴۰۰ بهره‌بردار فعالیت می‌کنند؛ یعنی به طور متوسط در هر شهربانو حداقل ۱۵ بهره‌بردار حضور دارند؛ البته هر فضای شهربانو به صورت جداگانه کارشناسی، قیمت‌گذاری و واگذار می‌شود.این مجموعه‌ها بر اساس نیازهای زنان طراحی شده‌اند و به صورت مستمر نیز از زنان درباره نیازمندی‌هایشان نظرسنجی می‌کنیم. سال گذشته حدود هشت میلیون نفر- روز از این زیرساخت‌ها استفاده کرده‌‎اند.

رئیس مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران با اشاره به توسعه مراکز ویژه دختران نیز گفت: در حال حاضر 8 شهردخت در تهران ایجاد شده است و امیدوارم تا پایان سال این تعداد به ۱۲ شهردخت برسد تا حداقل هر دو منطقه پایتخت یک شهردخت داشته باشند.

اردبیلی به مراکز توانمند سازی کوثر اشاره کرد و گفت: اکنون ۱۳۵ کارگاه کارآفرینی فعال در شهر تهران داریم؛ در این مدل، کارآفرین طرح و مدل کارآفرینی خود را ارائه می‌کند و متعهد می‌شود که حقوق پایه، بیمه و سایر شرایط مورد نظر برای زنان را تأمین کند.پس از احراز شرایط، زنان سرپرست خانوار از طریق سامانه زنان سرپرست خانوار به این کارگاه‌ها معرفی می‌شوند و فرآیند اشتغال آنها دنبال می‌شود.

وی در ادامه سخنانش با اشاره به فعالیت‌های زنانه درمحله‌ها در قالب رویداد ریحان شهر نیز اظهارکرد: ریحان‌شهر یک مدل کار اجتماعی‌محور محلی است که این امکان را برای زنان در تمام محلات تهران فراهم می‌کند تا مسائل و دغدغه‌های خود را شناسایی کرده و برای حل آنها طرح‌های اجتماعی‌محور محلی ارائه دهند. در این مدل، شهرداری نقش شتاب‌دهنده، منتور و تسهیلگر را دارد تا طرح‌های زنان به پروژه‌های قابل اجرا تبدیل شود؛ پس از آن، خود زنان اجرای پروژه را برعهده می‌گیرند و ما نیز در مقیاس خرد برای رسیدن پروژه‌ها به نتیجه از آنها حمایت می‌کنیم.

اردبیلی یادآورشد: تاکنون ۴۵۰ گروه محلی کار خود را انجام داده، در حال انجام یا به پایان رسانده‌اند، البته برخی از این گروه‌ها در سال‌های بعد نیز دوباره تشکیل شده و پروژه‌های جدیدی را دنبال کرده‌اند و ظرفیت این حوزه بسیار بیشتر از این تعداد است.