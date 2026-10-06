به گزارش خبرگزاری مهر، مریم اردبیلی رئیس مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران در تشریح طرح چشم‌روشنی گفت: این طرح به عنوان هدیه شهرداری تهران به مادرانی که از ابتدای سال ۱۴۰۵ صاحب فرزند شده‌اند، در نظر گرفته شده و شامل مجموعه‌ای از خدمات فرهنگی، گردشگری، سلامت و خرید از فروشگاه‌های شهروند و میادین میوه و تره‌بار است.

اردبیلی با اشاره به نام‌گذاری این طرح اظهار کرد: چشم‌روشنی هم یک سنت ایرانی برای تبریک و خوشامدگویی به نوزاد تازه‌متولدشده است و هم برگرفته از مفهوم قرة‌العین در آیه ۷۴ سوره فرقان است؛ جایی که از فرزندان به عنوان مایه روشنی چشم و آرامش یاد شده است.

وی افزود: پیامبر اکرم(ص) نیز بر طلب فرزند و فرزندآوری تأکید کرده و فرزند را مایه روشنی چشم و شادی قلب دانسته‌اند. از این منظر، نوزادان شهر تهران را نورچشم و نویدبخش آینده شهر می‌دانیم.

رئیس مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران با تأکید بر اینکه طرح «چشم‌روشنی» صرفاً یک هدیه نقدی نیست، گفت: این طرح یک بسته خدماتی ترکیبی است که امکان خرید آنلاین از سازمان مدیریت میادین میوه و تره‌بار و فروشگاه شهروند را فراهم می‌کند و در کنار آن، خدمات فرهنگی، گردشگری و سلامت نیز در این بسته پیش‌بینی شده است.

اردبیلی ادامه داد: هر شهروند برای استفاده از خدمات شهری، از حمل‌ونقل گرفته تا مسکن، ملک، کسب‌وکار و سایر امکانات، سهمی از شهر دارد. شهرداری تهران نیز حق و سهم این شهروندان کوچک را به رسمیت می‌شناسد و با اجرای طرح چشم‌روشنی، به آنان خیرمقدم می‌گوید.

وی با بیان اینکه حمایت از مادران می‌تواند به تقویت بنیان خانواده کمک کند، اظهار کرد: حال خوب مادر می‌تواند بر حال خوب همه اعضای خانواده اثرگذار باشد و به خانواده کمک کند تا دوام و غنای بیشتری را تجربه کند.

رئیس مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران افزود: ما به یمن و برکت نورسیده‌های شهرمان باور داریم که هر فرزند روزی خود را با خود به خانواده و شهر می‌آورد.

اردبیلی تأکید کرد: در طرح چشم‌روشنی، خانواده تصمیم‌گیرنده و انتخاب‌کننده نحوه بهره‌برداری از این بسته است و هر خانواده متناسب با نیاز و تمایل خود می‌تواند از خدمات پیش‌بینی‌شده استفاده کند.

مطالبه مردمی برای حمایت از مادران

رئیس مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران همچنین با اشاره به نقش گروه‌های مردمی در حمایت از خانواده‌ها گفت: بسیاری از مردم شهر تهران در گروه‌های مردمی تلاش می‌کنند مادران را تنها نگذارند و در برخی محله‌ها نیز خانواده‌ها در زمینه پرورش و حمایت از فرزندان به یکدیگر کمک می‌کنند.

وی ادامه داد: امروز یک مطالبه جدی مردمی از شهرداری تهران وجود دارد که در امتداد این جریان مردمی، به سهم خود از مادران تهرانی حمایت کند.

حمایت از مادران در تهران فراتر از چشم‌روشنی است

اردبیلی با تأکید بر اینکه سیاست خانواده‌محوری و حمایت از مادران در تهران به اجرای طرح «چشم‌روشنی» محدود نمی‌شود، گفت: مناسب‌سازی معابر شهری و احداث اتاق‌های مادر و کودک در دست اقدام و تکمیل کننده این رویکرد است.