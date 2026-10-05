مدیرکل محیط زیست کرمان: از زیستگاه خرس سیاه آسیایی محافظت خواهد شد

به گزارش خبرنگار مهر، ساسان کفایی، ظهر دوشنبه در نشست هم‌اندیشی با سازمان‌های مردم‌نهاد و خانه‌های محیط‌زیستی در شهرستان بم ضمن تأکید بر نقش کلیدی تشکل‌ها در تحقق اصل پنجم قانون اساسی، از برنامه‌های راهبردی این سازمان برای حفاظت از تنوع زیستی و ارتقای سطح آگاهی جامعه محلی خبر داد.

تأکید بر نقش سمن‌ها و ضرورت گفتمان مشترک

وی با اشاره به اهمیت تنوع زیستی استان کرمان گفت: تحقق اصل پنجم قانون اساسی در حوزه محیط‌زیست، جز با حضور فعالانه و مطالبه‌گرانه سازمان‌های مردم‌نهاد (سمن‌ها) محقق نمی‌شود.

وی افزود: حضور فعال این تشکل‌ها باعث می‌شود که سیاست‌های محیط‌زیستی از حالت تئوری خارج شده و به عینیت برسد.

تجهیز ناوگان عملیاتی و تقویت توان اجرایی

مدیرکل محیط‌زیست کرمان با اشاره به پیشرفت‌های ساختاری در این سازمان، از تقویت چشمگیر توان عملیاتی این حوزه خبر داد و گفت: در یک بازه زمانی کوتاه، با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود، ناوگان خودروهای عملیاتی ما به‌طور قابل‌توجهی تقویت شده است و در مجموع ۲۲ دستگاه خودروی صفر کیلومتر جهت انجام مأموریت‌های حفاظتی و نظارتی به ناوگان ما اضافه شده که بخشی از آن‌ها از سوی سازمان مرکزی و بخشی دیگر از طریق ظرفیت‌های استانی تأمین شده است.

پروژه بازبخشی‌سازی خرس سیاه و تعارضات زیستگاهی

کفایی، در ادامه به یکی از حساس‌ترین موضوعات زیست‌محیطی استان اشاره کرد و اظهار داشت: استان کرمان دارای زیستگاه ارزشمند خرس سیاه آسیایی است و ما در نظر داریم با همکاری کارشناسان متخصص، پروژه بازبخشی‌سازی این گونه و حل تعارضات میان حیات‌وحش و جوامع انسانی را با دقت بالا اجرا کنیم.

وی افزود: این پروژه باید تمام روستاهای هدف را در بر بگیرد و هدف ما این است که با رویکردی علمی، از آسیب‌های احتمالی به این گونه و همچنین از جان انسان‌ها در این مناطق محافظت کنیم.

تحول در آموزش فرهنگی و تعامل با مدیریت شهری

وی همچنین بر لزوم ایجاد یک تحول فرهنگی در حوزه محیط‌زیست تأکید کرد و گفت: ما باید از سطح مدیریت دولتی فراتر رفته و آموزش را به سطح خانواده‌ها و جوامع محلی ببریم.

کفایی، ادامه داد: برنامه‌های آموزشی ویژه و گسترده‌ای در دستور کار داریم که شامل کلاس‌های آموزشی در سطح روستاها و شهرستان‌ها خواهد بود تا آگاهی عمومی در زمینه حفاظت از محیط‌زیست ارتقا یابد.

مدیرکل محیط‌زیست کرمان با استقبال از مشارکت شهرداری‌ها و نهادهای محلی در این مسیر افزود: ما از همکاری شهرداری‌ها و فعالان محیط‌زیست در سطح شهرها استقبال می‌کنیم و هدف ما این است که از پتانسیل‌های زیست‌محیطی استان، به‌ویژه در حوزه گردشگری پایدار، به‌درستی بهره‌برداری کنیم و از تخریب منابع طبیعی جلوگیری نماییم.

کفایی، با اشاره به اینکه این برنامه‌ها صرفاً محدود به مرکز استان کرمان نیست، تصریح کرد: ما در جلسات شورای اداری شهرستان‌ها نیز بر این موضوع تأکید داریم و قصد داریم این برنامه‌ها را در تمامی روستاها و مناطق تحت پوشش، از جیرفت و بم گرفته تا سایر نقاط استان، به صورت گسترده اجرا کنیم تا حفاظت از تنوع زیستی و محیط‌زیست، به یک فرهنگ مشترک تبدیل شود.