به گزارش خبرگزاری مهر، عیسی عارفی‌کیا، صبح شنبه گفت: یکی از از عشایر و دامداران منطقه زریاب با نام فریبرز ارفند، روز جمعه حین تردد در خارج از محدوده آبادی روستا، به طور تصادفی با یک قلاده خرس سیاه آسیایی روبرو شده است.

وی افزود: این حیوان در مواجهه ناگهانی با دامدار، به دلیل احساس خطر و از روی غریزه دفاعی به وی حمله کرده که متأسفانه منجر به آسیب‌دیدگی جدی در ناحیه سر و صورت وی شده است.

رئیس اداره محیط‌زیست جیرفت با اشاره به عملیات امداد و نجات توضیح داد: بلافاصله پس از وقوع حادثه، اهالی منطقه با استفاده از خودروهای محلی، مصدوم را به منطقه سربیژن منتقل کردند و در ادامه، با اعزام بالگرد اورژانس هوایی، وی جهت انجام مراحل درمانی تخصصی به بیمارستان شهرستان جیرفت منتقل شد.

عارفی‌کیا، همچنین در خصوص پیگیری‌های حقوقی اظهار داشت: اقدامات قانونی برای تشکیل پرونده خسارت وارده آغاز شده و با توجه به بررسی‌های اولیه، شرایط پرداخت دیه از سوی مراجع ذی‌صلاح تأیید شده است که پس از تکمیل تشریفات اداری، روند پرداخت انجام خواهد شد.

وی در پایان با تأکید بر اهمیت حفظ این گونه، خاطرنشان کرد: خرس سیاه آسیایی از گونه‌های نادر، شاخص و در خطر انقراض در جنوب استان کرمان است، لذا به ساکنان و عشایر اکیداً توصیه می‌شود در زمان تردد در زیستگاه‌های این جانور، نکات ایمنی را رعایت نموده و از هرگونه مواجهه مستقیم با آن پرهیز کنند.