به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا منصوریان سرمربی ایرانی تیم فوتبال الطلبه عراق پس از برگزاری جلسه وزیر آموزش عالی و تحقیقات علمی این کشور با مدیران باشگاه بازیکنان و اعضای کادر فنی برای بررسی بحران مالی الطلبه تصمیم گرفت درخصوص جدایی از این تیم فعلاً دست نگه دارد.

یک منبع در باشگاه الطلبه در گفتگو با رسانه «video-agencyia» عراق اعلام کرد منصوریان پیش از این تصمیم گرفته بود پس از دیدار تیمش مقابل غاز شمال از این تیم جدا شود. تأخیر در پرداخت مطالبات مالی و دشواری ادامه فعالیت در شرایط نامناسب باشگاه از دلایل این تصمیم بود.

این منبع افزود: در جلسه اخیر، وزیر آموزش عالی عراق دستور داد مطالبات معوق بازیکنان و اعضای کادر فنی باشگاه بر اساس یک برنامه زمانی مشخص و از هفته آینده پرداخت شود. این تصمیم باعث شد منصوریان در موضع خود تجدیدنظر کند و فعلاً تصمیم به جدایی نگیرد به‌ ویژه اینکه او تمایل دارد همکاری‌اش را با الطلبه ادامه دهد.

همچنین پیش‌بینی می‌شود در روزهای آینده شکایت بازیکنان الطلبه از مدیران باشگاه به دلیل پرداخت نشدن مطالبات مالی آن‌ها که حدود هشت ماه به تأخیر افتاده است پس گرفته شود.

لازم به ذکر است که تیم های الطلبه و غاز روز گذشته (جمعه ۱۵ آبان) رو در روی هم قرار گرفتند که این بازی با نتیجه تساوی ۲ بر ۲ به پایان رسید. جعفر سلمانی و سیاوش یزدانی دو بازیکن ایرانی الطلبه گل های تیم خود را در این بازی به ثمر رساندند.