به گزارش خبرگزاری مهر، سردار فتح‌الله جمیری فرمانده سپاه امام علی بن ابی‌طالب علیه‌السلام و رئیس ستاد برگزاری سومین جشنواره هنری، ادبی و خبری روایت جهاد استان قم در دیدار با عوامل برگزاری این جشنواره، بر ضرورت برنامه‌ریزی روشن و هدفمند رسانه‌ای برای نسل جدید و جوان تأکید کرد.



وی با اشاره به شرایط ایجادشده پس از جنگ ۱۲ روزه اظهار کرد: پس از جنگ ۱۲ روزه شاهد مجموعه‌ای از اتفاقات در کشور هستیم که فشرده‌ای از رویدادهای سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی را در خود جای داده است و در این جنگ نه پنج میلیون نفر بلکه ۹۰ میلیون ایرانی پای کار و میدان آمدند که این حضور بی‌سابقه است.



رئیس ستاد برگزاری جشنواره روایت جهاد قم افزود: نسل، خانواده‌ها، زنان و فرزندانی که در این جنگ ترکیبی وارد میدان شدند، بسیار ارزشمند و قابل روایت هستند و در فضای مجازی شاهد برنامه‌ریزی دشمن برای کم‌رنگ کردن حضور مردم هستیم.



جمیری با تأکید بر ضرورت جذب، نگهداشت و سازماندهی مردم حاضر در میدان گفت: باید بررسی کنیم چگونه می‌توان مردمی را که از زمان آغاز جنگ رمضان وارد صحنه شده‌اند، در گروه‌های جهادی جذب و ساماندهی کرد.



وی نقش‌آفرینی نسل جدید را از مؤثرترین روش‌ها برای ترویج فرهنگ و روحیه جهادی در میان جوانان دانست و افزود: این موضوع در بخش میدان‌یار جشنواره مورد توجه قرار گرفته و باید با تأکید بیشتری دنبال شود.



در این نشست سرهنگ علیرضا ایراندوست رئیس سازمان بسیج سازندگی استان قم گزارشی از دو دوره گذشته جشنواره ارائه کرد و به اهمیت و جایگاه این رویداد در میان جهادگران و فعالان عرصه هنر و رسانه استان پرداخت.



محمد عمو عبداللهی مدیر مرکز حرکت‌های جهادی نیز با اشاره به آثار جشنواره بر هویت‌بخشی به جهادگران و امیدآفرینی در جامعه، بر ظرفیت‌های این رویداد در تقویت فرهنگ جهادی تأکید کرد.



در ادامه این نشست، با صدور حکمی از سوی فرمانده سپاه امام علی بن ابی‌طالب علیه‌السلام، مجتبی امیرفرزانه به عنوان دبیر سومین دوره جشنواره هنری، ادبی و خبری روایت جهاد استان قم منصوب شد.



مدیریت روابط عمومی کنگره ملی شهدای استان، سردبیری دفتر خبرگزاری فارس در قم، مسئولیت کمیته اطلاع‌رسانی جشنواره ملی جهادگران، مدیریت روابط عمومی اداره‌کل تبلیغات اسلامی قم و مدیریت گروه جهادی رسانه‌ای نجما از جمله سوابق امیرفرزانه است.



سومین جشنواره هنری، ادبی و خبری روایت جهاد استان قم با هدف شناسایی، ثبت، معرفی و ترویج جلوه‌های خدمت جهادی و حمایت از تولیدات هنری، ادبی و رسانه‌ای مرتبط با فعالیت‌های جهادی برگزار می‌شود.



علاقه‌مندان برای شرکت در این جشنواره می‌توانند به سایت REVAYATEJAHAD.IR مراجعه کنند.