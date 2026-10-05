به گزارش خبرنگار مهر، رویا حیدرزاده، عصر دوشنبه در نشست نخبگانی اقتصادی زنان استان،با اشاره به طرح تاب‌آوری زنان در استان اظهار کرد: طرح ارائه‌ شده در حوزه تاب‌آوری، حاصل یک برآورد وضعیت از مسائل زنان در استان است و اقدام ارزشمندی محسوب می‌شود، اما مفهوم تاب‌آوری بسیار گسترده است و باید متناسب با مخاطب، بومی‌سازی و در قالب‌های متنوع آموزشی و فرهنگی ارائه شود.

وی ادامه داد: مهم این است که بتوانیم نگرش زنان را تغییر دهیم و تاب‌آوری را نه صرفاً به معنای تحمل شرایط دشوار، بلکه به‌عنوان یک ارزش انسانی و اخلاقی تبیین کنیم.

حیدرزاده در ادامه با اشاره به تجربه تاب‌آوری مردم ایران در سال‌های پس از انقلاب اظهار کرد: تاب‌آوری باید در ابعاد مختلف مورد توجه قرار گیرد و تجربه جامعه ایران نشان می‌دهد که این مفهوم تنها به تحمل سختی‌ها محدود نمی‌شود، بلکه می‌تواند به معنای حفظ انسجام، امید و توان ادامه مسیر در شرایط دشوار باشد.

وی با قدردانی از حضور نخبگان و فعالان حوزه زنان افزود: انقلاب اسلامی منشا یک تحول بزرگ در نظام بین‌الملل بود و با نفی وابستگی به شرق و غرب، نظامی مبتنی بر قوانین الهی و آموزه‌های اسلامی پایه‌گذاری کرد.

حیدرزاده اظهارکرد: امروز در حوزه زنان با تعارض‌هایی میان سنت و مدرنیته مواجه هستیم که تنها مختص جامعه ما نیست و در جوامع مختلف شرق و غرب نیز وجود دارد، اما در بسیاری از موارد هیچ‌یک از این دو رویکرد نتوانسته‌اند به حقیقت و فطرت زن توجه کافی داشته باشند. بنابراین باید منظومه فکری اسلام در موضوع زن را به‌درستی بشناسیم و برای حل مسائل این حوزه، از همان نگاه عمیق و دقیق بهره بگیریم.

وی با اشاره به برخی مشکلات موجود در قوانین و سیاست‌های حوزه زنان گفت: بخشی از این مسائل از ابتدای انقلاب وجود داشته و همچنان ادامه دارد، اما پرداختن به آنها نیازمند راهکارهای جدی، نگاه علمی و کار کارشناسی عمیق است. اگر قوانین و برنامه‌ها بر اساس نگاه دقیق اسلام به جایگاه زن تدوین شوند، می‌توان بسیاری از مسائل را با رویکردی جامع‌تر و مؤثرتر دنبال کرد.

مسئول بسیج جامعه زنان کشور ادامه داد: مسائل اجتماعی حوزه زنان درهم‌تنیده و دارای علل و عوامل پیچیده‌ای هستند و برای حل آنها باید از تحلیل سیستمی استفاده کرد. به عنوان نمونه، در موضوعاتی مانند ازدواج و طلاق، صرف ارائه گزارش یا اجرای طرح‌های مقطعی نمی‌تواند به حل مساله منجر شود؛ بلکه باید عوامل اصلی و ریشه‌ای شناسایی و بر اساس آن، نقطه‌زنی و برنامه‌ریزی دقیق انجام شود.

حیدرزاده گروه‌های زن و خانواده در بسیج جامعه زنان را «مغزافزار عملیات‌های حوزه زنان» دانست و افزود: اعضای این گروه‌ها باید مسائل را به‌صورت دقیق شناسایی، مهندسی و برای آنها راهکار عملیاتی ارائه کنند. همچنین لازم است طرح‌هایی که در این گروه‌ها به تصویب می‌رسند، ضمانت اجرایی داشته باشند و از ظرفیت شبکه بسیج جامعه زنان برای تحقق آنها استفاده شود تا جلسات اندیشه‌ورزی صرفاً به بیان دیدگاه‌ها محدود نماند.

مسئول بسیج جامعه زنان کشور همچنین بر توجه به تغییر نقش‌های زنان و پیامدهای اجتماعی آن اشاره کرد و گفت: امروز در برخی خانواده‌ها تغییر نقش‌ها موجب شده زنان بیش از گذشته بار اقتصادی خانواده را بر عهده بگیرند و این مساله می‌تواند نقش مادری و خانوادگی آنان را تحت تأثیر قرار دهد. باید با توجه به آموزه‌های دینی و ظرفیت‌های فرهنگی جامعه، برای این موضوع برنامه‌ریزی شود و در کنار توجه به مسائل اقتصادی، بر تقویت خانواده، ساده‌زیستی و خلق معنا در زندگی نیز تأکید داشته باشیم.