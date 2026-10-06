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۱۴ مهر ۱۴۰۵، ۹:۵۷

هفته هشتم لیگ بیست و ششم؛

استقلال و پرسپولیس بدون محروم؛ دو غایب قطعی برای گل گهر

استقلال و پرسپولیس بدون محروم؛ دو غایب قطعی برای گل گهر

تیم های فوتبال استقلال و پرسپولیس در هفته هشتم رقابت های لیگ برتر بازیکن محرومی ندارند.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی سازمان لیگ فوتبال ایران، اسامی محرومان به شرح زیر است:

* امید عالیشاه انضباطی، علیرضا علیزاده ۴ اخطاره گل گهرسیرجان

* خداداد عزیزی انضباطی تراکتور تبریز

* فرشید اسماعیلی انضباطی ذوب آهن اصفهان

* شاهین توکلی کارت قرمز فجرشهید سپاسی

* بهروز نوروزی مربی کارت قرمز، احمد آل نعمه مربی ۲ اخطاره فولاد خوزستان

* فریبرز گرامی ۴ اخطاره احمد اشتری مدیر رسانه کارت قرمز مس شهربابک

دیدارهای هفته هشتم لیگ برتر از روز پنجشنبه آغاز می شود.

یادآور می گردد طبق قوانین مسئولیت اعمال محرومیت های اعضای یک تیم بر عهده باشگاه مربوطه بوده و باید در این خصوص دقت نظر لازم از سوی خود باشگاه ها به عمل آید تا در مسابقات خود از بازیکنان و کادر فنی-اجرایی که دارای محرومیت شده اند استفاده نکنند.

بدیهی است سازمان لیگ فوتبال نیز این آمادگی را دارد که پاسخ استعلام باشگاهها را در این زمینه با بررسی مستندات مربوطه انجام دهد لذا اعلام این لیست صرفا به جهت اطلاع رسانی و انجام هماهنگی های بعدی است و مسئولیت کامل آن بر عهده باشگاه های شرکت کننده در مسابقات خواهد بود.

کد مطلب 6969313

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