به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا کاظمیان، معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی، در جلسه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران و در جریان بررسی ادامه پرونده شهر گرگان، با اشاره به محدودیت زمین قابل تخصیص در استان‌های شمالی، اظهار کرد: رویکرد شورای‌عالی شهرسازی و معماری بر بهره‌وری بیشتر از زمین، مشروط به رعایت دقیق ملاحظات زیست‌محیطی، فنی و زمین‌شناسی استوار است.

وی افزود: با توجه به واقعیت محدودیت زمین قابل تخصیص در استان‌های شمالی، باید از ظرفیت‌های موجود زمین به شکل بهینه استفاده شود و این موضوع با رعایت ملاحظات زیست‌محیطی، فنی و زمین‌شناسی دنبال خواهد شد.

معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی بیان کرد: بر اساس دستورالعمل‌های مصوب، محورها و پهنه‌های دارای قابلیت بلندمرتبه‌سازی در شهرها مشخص و ابلاغ می‌شوند.

وی ادامه داد: در همین راستا، پهنه‌های مشخصی برای شهر گرگان در خردادماه به تأیید رسید و برخی محورها نیز که نیازمند بررسی مجدد و بازدید میدانی بودند، در دستور بررسی قرار گرفتند.

کاظمیان تصریح کرد: پس از تبادل نظر درباره این محورها در جلسه امروز شورای‌عالی شهرسازی و معماری، مقرر شد موارد باقی‌مانده در کمیته فنی در اسرع وقت نهایی و به‌زودی ابلاغ شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی از به‌روزرسانی و بهنگام‌سازی دستورالعمل فرآیند مکان‌یابی، برنامه‌ریزی، طراحی و احداث پناهگاه‌های عمومی خبر داد و گفت: این ضوابط با توجه به تحولات سال‌های اخیر و تجربیات دو جنگ اخیر، با پیشنهاد مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی مورد بازنگری قرار گرفته است.

وی عنوان کرد: پس از بحث و بررسی‌های مفصل، اصلاحات جزئی بر آن اعمال شد و ضوابط جدید به‌زودی ابلاغ خواهد شد؛ این ضوابط هم برای ساختمان‌های اختصاصی، به‌ویژه ساختمان‌های بزرگ، و هم برای پناهگاه‌های عمومی در فضاهای شهری تدوین شده است.

کاظمیان یادآور شد: ساختمان‌های جدید ملزم به رعایت این ضوابط هستند و در ساختمان‌های موجود نیز تجهیزات لازم بر اساس این دستورالعمل و با نظارت شهرداری‌ها انجام خواهد شد.

معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی در پایان خاطرنشان کرد: شورای‌عالی شهرسازی و معماری نهاد اجرایی نیست، بلکه دستگاه‌های مجری موظف هستند بر اساس این دستورالعمل اقدامات لازم را انجام دهند و گزارش پیشرفت کار را ارائه کنند.