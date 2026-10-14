طاهری: پیشرفت فیزیکی پروژه سورتمه گرگان به بیش از ۹۵ درصد رسید

به گزارش خبرنگار مهر، مجید طاهری در جریان بازدید از شهربازی گرگان اظهار کرد: قرار بود پروژه سورتمه در ایام دهه فجر به بهره‌برداری برسد، اما به دلیل هم‌زمانی این ایام با سال نوی چینی، پیمانکار چینی برای مدتی به کشور خود بازگشت.

وی افزود: طبق برنامه‌ریزی انجام‌شده، قرار بود پیمانکار در اسفندماه برای انجام تست‌های فنی و تحویل پروژه در گرگان حضور پیدا کند، اما وقوع جنگ رمضان و شرایط ناشی از جنگ ۴۰ روزه، امکان حضور عوامل پیمانکار را فراهم نکرد.

شهردار گرگان با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده برای تکمیل این پروژه گفت: حدود یک ماه پیش، تیم فنی پیمانکار برای بررسی ایرادهای اعلام‌شده از سوی اداره استاندارد به گرگان آمد و موارد موردنیاز برای اصلاح شناسایی شد.

طاهری با بیان اینکه رفع این ایرادها حدود ۲۰ روز تا یک ماه زمان نیاز دارد، ابراز امیدواری کردو گفت : امید است با فراهم شدن شرایط و حضور مجدد تیم فنی پیمانکار، مراحل نهایی پروژه انجام و سورتمه شهربازی گرگان برای استفاده شهروندان آماده شود.