به گزارش خبرگزاری مهر، علی‌اصغر طهماسبی در نشست شورای عالی معماری و شهرسازی کشور که با حضور معاون استاندار و جمعی از مدیران برگزار شد، اظهار کرد: محدودیت‌های جغرافیایی و زیست‌محیطی گلستان، به‌ویژه در مرکز استان، ضرورت تغییر رویکرد از توسعه افقی به توسعه عمودی را افزایش داده است.

استاندار گلستان افزود: تصویب طرح بلندمرتبه‌سازی در گرگان می‌تواند ظرفیت تازه‌ای برای استفاده بهینه از اراضی، ارتقای کیفیت سکونت و پاسخگویی به بخشی از تقاضای مسکن در این شهر ایجاد کند.

وی با اشاره به محدودیت زمین برای توسعه شهری و اجرای طرح‌های مسکن اظهار کرد: بلندمرتبه‌سازی یکی از راهکارهای عبور از چالش کمبود زمین در گرگان است و اجرای آن باید با رعایت الزامات فنی و زیست‌محیطی انجام شود.

طهماسبی خاطرنشان کرد: حمایت‌های ملی زمینه تصویب این طرح را فراهم کرده و انتظار می‌رود با اجرای دقیق آن، بخشی از نیازهای مسکن شهر گرگان پاسخ داده شود.

وی بر ضرورت نظارت دقیق بر روند اجرای طرح تأکید کرد و گفت: دستگاه‌های ذی‌ربط باید با کاهش بروکراسی اداری، زمینه استفاده سریع‌تر و اصولی‌تر از این ظرفیت را فراهم کنند تا منافع آن به شهروندان برسد.