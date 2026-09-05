به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا کاظمیان، دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در مکاتبه با هادی حق‌شناس استاندار گیلان، مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران را در رابطه با طرح بلندمرتبه سازی رشت ابلاغ کرد.

بر اساس این مصوبه، شورای‌عالی شهرسازی و معماری در جلسه ۸ تیر ۱۴۰۵، با توجه به جلسه ۵ اردیبهشت ۱۴۰۵ کمیته تخصصی مقررات، لوایح و سیاستگذاری شورای‌عالی و بازدید تعدادی از نمایندگان این کمیته در تاریخ ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۵ از شهر رشت، در راستای ضرورت بلندمرتبه‌سازی در این شهر را با هدف جلوگیری از توسعه افقی، حفاظت از اراضی کشاورزی پیرامون شهر و پاسخگویی به نیاز مسکن شهری با توجه به مصوبات سال۱۳۹۶ هیات وزیران و شورای‌عالی در خصوص ضوابط عام بلند مرتبه‌سازی در ایران، طرح بلندمرتبه‌سازی شهر رشت را با مدنظر قراردادن ملاحظات ذیل تصویب کرد.

۱- مکان‌یابی ساختمان‌های بلندمرتبه در شهر رشت طبق طرح مذکور در قالب پهنه‌ها و محورهای به شرح نقشه پیوست مورد تایید قرار گرفت. بر اساس طرح یاد شده، مجموع مساحت پهنه‌های مذکور ۲۶۶.۶ هکتار است. (لازم به ذکراست که از مجموع کل مساحت پیشنهادی پهنه‌های بلندمرتبه، ۲۲۳.۹ هکتار درطرح تفصیلی تثبیت و صرفاً ۴۲.۷ هکتار در طرح بلندمرتبه‌سازی فوق به عنوان پهنه بلندمرتبه تعیین شده است.)

۲- حدنصاب احداث ساختمان‌های بلندمرتبه در همه قطعات واقع در پهنه‌ها و لبه‌ها ۲۰۰۰ مترمربع و در قطعات دارای کد پهنه پلکانی۲۵۰۰ مترمربع است.

۳- اختصاص حداقل ۲۰ مترمربع فضای باز به ازای هر واحد در همه پهنه‌های سکونت الزامی است.

۴- با تفکیک در اراضی کشاورزی داخل محدوده قانونی برای اجرای پروژه‌های بلندمرتبه‌سازی پس از تصویب درکمیسیون ماده ۵ مخالفت شد.

۵- تعیین پهنه ساختمان‌های بلندمرتبه، تغییر کاربری محسوب نشده و صرفاً در اراضی با کاربری مسکونی، گردشگری و مختلط قابل اجرا است، کاربری پهنه در سایر کاربری‌ها، همان کاربری طرح مصوب شهر رشت است.

۶- با پیشنهاد مشاور در خصوص دسته‌بندی تراز ارتفاعی به صورت تراز ارتفاعی ۱ ، ۲ ، ۳ و ۴ با تراکم‌های به ترتیب حداکثر ۸ طبقه روی همکف، حداکثر ۱۲ طبقه روی همکف، حداکثر ۱۶ طبقه روی همکف و بیش‌تر از ۱۷ طبقه موافقت شد.

۷- با توجه به پیشنهاد نماینده وزارت نیرو، مقرر شد به منظور رعایت حریم تاسیسات آب و فاضلاب و حریم چاه‌های آب شرب نیز از شرکت مذکور استعلام و نتیجه در اسناد طرح لحاظ شود. همچنین به منظور استفاده بهینه ازمنابع آبی در راستای «طراحی و اجرای سیستم جمع‌آوری و استحصال آب باران توسط متقاضیان بلندمرتبه‌سازی» باید ساز و کارهای تشویقی اجرای سیستم فوق از جمله تخفیف عوارض و ... در کمیسیون ماده ۵ بررسی و تصویب شود. (ساز و کارهای تشویقی فوق شامل افزایش تراکم و سطح اشغال نمی‌شود.)

۸- جداول ضوابط ساختمانی به شرح ذیل مورد تائید قرار گرفت؛

۹- همه پارکینگ‌های موردنیاز مجموعه‌های بلندمرتبه در چارچوب ضوابط ملاک عمل شهر بایستی تامین شود، در غیر این‌صورت، تراکم و سطح اشغال مصوب تا حد تعداد پارکینگ تامین شده می بایست تعدیل شود. به دلیل شرایط اقلیمی و منابع آبی زیرزمینی شهر رشت، در صورت عدم تامین کلیه پارکینگ‌های مورد نیاز می‌توان حداکثر۳ طبقه روی زمین (بدون احتساب در تراکم ساختمانی) را به پارکینگ اختصاص داد.

۱۰- استفاده از ضوابط بلندمرتبه‌سازی در اراضی واقع در حاشیه بلوار شهید انصاری، روبروی پارک ملت به مساحت ۵ هکتار(M۱۱۶) منوط به واگذاری۵۰ درصد زمین فوق(که به صورت مشجر است) به شهرداری جهت اجرای فضای سبزعمومی است، درغیراین صورت ضوابط طرح تفصیلی مصوب، ملاک‌عمل است.

۱۱- در ارتباط با اراضی واقع درجاده لاکان(دو قطعهM۱۱۶وR۲۵۳)واقع درقسمت جنوبی لاکان، درصورت واگذاری حداقل ۳۵ درصد از هریک از قطعات فوق با کاربری‌های خدمات هفتگانه به شهرداری می‌توان در مابقی آنها از ضوابط بلندمرتبه‌سازی استفاده کرد، در غیر این صورت ضوابط طرح تفصیلی مصوب ملاک عمل است.

۱۲- استفاده از ضوابط بلندمرتبه‌سازی در اراضی واقع در خیابان امین الضرب (R۲۵۵) منوط به بهره برداری۵۰ درصد از این زمین با کاربری سبز عمومی به شهرداری است، در غیر این صورت ضوابط طرح تفصیلی مصوب ملاک عمل است.

۱۳- رعایت همه مباحث و مقررات ملی ساختمان از جمله ملاحظات پدافند غیرعامل، بهره‌گیری از تکنولوژی‌های ساخت مدرن و مقاوم در برابر زلزله و همچنین رعایت ضوابط بهداشتی، ایمنی بالاخص ضوابط مربوط به سازمان آتش نشانی الزامی است.

۱۴- در پهنه‌های مصوب، شهرداری می‌بایست بر اساس ضوابط و مقررات عمل کرده و طرح هیچ‌گونه درخواستی اعم از افزایش سطح اشغال، افزایش تراکم، کاهش سرانه فضای باز، عدم تامین پارکینگ و ... نیز در کمیسیون ماده ۵ قابل طرح نیست.

۱۵- در خصوص نحوه اعطای مابه التفاوت تراکم طرح مصوب قطعات واقع در پهنه‌ها و محورهای بلندمرتبه با تراکم پیشنهادی ساختمان‌های بلند مرتبه، موضوع اجرای سرانه‌های خدمات عمومی در بافت‌های فرسوده و یا بافت‌های دارای کمبود خدمات توسط مالکین این قطعات و یا استفاده از روش حق انتقال توسعه بررسی‌های لازم صورت و موضوع جهت تصمیم‌گیری نهایی در کمیسیون ماده ۵ تصمیم‌گیری و ضمیمه اسناد طرح فوق شود.

۱۶- طرح معماری همه ساختمان‌های بلندمرتبه می‌بایست در کمیته سیما و منظر شهری مورد تصویب قرار گیرد. در کمیته می‌بایست به معماری سبز و احداث ساختمان‌های سبز توجه ویژه‌ای شود.

۱۷- انجام مطالعات و رعایت تمامی ضوابط و مقررات مربوط به پدافند غیرعامل بالاخص ضوابط مختص به ساختمان‌های بلندمرتبه در طرح فوق الزامی بوده و بایستی در اسناد طرح نیز رعایت شود. همچنین لازم است طراحی وضوابط به نحوی باشد که بتواندحداقل میزان فضای امن و پناهگاه مورد اشاره در مصوبه مورخ ۱۸ مرداد ۱۴۰۴ کمیته دائمی پدافند غیرعامل کشور را برآورده کند. ضمناً با توجه به اهمیت مطالعات پدافند غیر عامل مقرر شد، حداکثر ظرف مدت یک ماه، مطالعات فوق توسط کارشناس ذی‌صلاح تهیه و به تائیدسازمان پدافند غیرعامل استان برسد.

۱۸- رعایت مفاد زیست محیطی با تاکید بر مدیریت فاضلاب و پسماند طبق نامه شماره ۸۴۵۵/۳۰/۱۴۰۴/ص مورخ ۱۸ بهمن ۱۴۰۴ اداره کل حفاظت محیط زیست استان گیلان الزامی است.

۱۹- در راستای سیاست‌های شورای‌عالی پیرامون رعایت ملاحظات و الزامات تاب‌آوری شهری و توجه به پهنه‌ها و محدوده‌های فرونشست زمین مقرر شد، نقشه پهنه‌بندی و گرادمان فرونشست زمین سازمان نقشه‌برداری کشور در پهنه‌ها و محورهای بلندمرتبه و بر اساس نظر مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در اسناد طرح لحاظ و ضوابط ساخت وساز و احداث بنا درپهنه‌های فرونشست صرفاً بر اساس نظر مرکز تحقیقات ملاک عمل خواهد بود.

ممنوعیت بلندمرتبه سازی در محدوده بافت تاریخی

۲۰- به منظور جلوگیری از پیامدهای منفی توسعه عمودی در بافت تاریخی شهر رشت هرگونه بلندمرتبه‌سازی در محدوده بافت تاریخی ممنوع است. همچنین در سایر نقاط شهر نیز رعایت کلیه حرایم و ضوابط آثار ثبتی (درصورت وجود) در پهنه‌ها و محورهای تعیین شده به عنوان بلندمرتبه، ضروری است.

۲۱- در راستای به حداقل رساندن تاثیرات منفی بر محیط‌زیست و ایجاد ساختمان‌های هماهنگ با طبیعت ضروری است، ضوابطی در خصوص معماری سبز ساختمان‌های بلند مرتبه تدوین شود.

۲۲- با توجه به استفاده افراد با موقعیت‌های اجتماعی مختلف بر اساس وقوع پهنه‌های بلند مرتبه در موقعیت‌های جغرافیایی مختلف، مساحت واحدهای مسکونی ساختمان‌های بلند بایستی در تناسب با موقعیت اجتماعی هرساختمان متنوع شود.

۲۳- رعایت فاصله جانبی و لفاف فضایی در جانمایی ساختمان های بلندمرتبه الزامی است.

۲۴- به منظور رعایت سقف جمعیت‌پذیری طرح مصوب و تامین خدمات متناسب با این جمعیت، اخذ تضمین‌های لازم از سازندگان بلندمرتبه در زمان صدور پروانه ساختمانی، جهت حصول اطمینان از عدم بروز تخلفات ساختمانی و شهرسازی نظیر سطح اشغال مازاد، تعداد طبقات مازاد و یا تخلف در نحوه استقرار بنا و پسروی‌ها در ضوابط پیش‌بینی شود.

۲۵- بستر و حریم تمامی مسیل‌ها و رودخانه‌ها در تمامی پهنه‌ها و محورهای تعیین شده جهت احداث ساختمان‌های بلندمرتبه طبق نظریه شرکت آب منطقه‌ای استان (به شماره ۳۳۲۲۳/۹۰۰/۰۴/۲۴ مورخ ۶ بهمن ۱۴۰۴) باید رعایت شود. همچنین پیرامون حریم کیفی آب‌های سطحی(بر اساس ضابطه ۷۸۲ سازمان برنامه و بودجه ابلاغی سال ۱۴۰۳) و حریم چاه‌های کشاورزی (در صورت وجود) از شرکت فوق استعلام و نتیجه در اسناد طرح انعکاس یابد.

۲۶- هرگونه احداث ساختمان بلندمرتبه در مجاورت اماکن مربوط به نیروهای مسلح به لحاظ مسائل امنیتی منوط به اخذ استعلام از ارگان مربوطه خواهد بود.

در پایان مصوبه آمده است که در اجرای ماده ۴۲ آیین نامه مصوب هیات وزیران در نحوه بررسی و تصویب طرح‌های توسعه و عمران اسناد طرح مشتمل بر نقشه‌ها و ضوابط در مقیاس مناسب تهیه و جهت ابلاغ در اسرع وقت به دبیرخانه ارسال شود.