جشنواره خرما شادگان باید دارای بازتاب ملی باشد

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب عفری عصر امروز چهارشنبه در جلسه شورای سیاستگذاری و برنامه‌ ریزی جشنواره خرما با تاکید بر اهمیت نخیلات و محصول خرما در اقتصاد و معیشت مردم شهرستان اظهار کرد: همه دستگاه‌های اجرایی، بخش خصوصی، فعالان حوزه کشاورزی، نخلداران، اتاق بازرگانی و سایر مجموعه‌های تخصصی در برگزاری این جشنواره مشارکت داشته باشند تا بتوانیم برنامه ‌ای در شأن مردم و ظرفیت ‌های شهرستان برگزار کنیم.

وی با تاکید بر اینکه جشنواره خرما نباید صرفا به برگزاری یک مراسم محدود شود، افزود: جشنواره باید ابعاد مختلف اقتصادی، کشاورزی، فرهنگی، اجتماعی و گردشگری شهرستان را معرفی کند و زمینه ‌ای برای شناساندن ظرفیت ‌های شادگان در سطح استان و کشور باشد.

سرپرست فرمانداری شادگان بیان کرد: مهمانان و مدعوین جشنواره نیز باید از افراد شاخص و صاحب‌نظر در سطح استان و کشور باشند تا بتوانند تجربیات موفق سایر مناطق را به شهرستان منتقل کرده و زمینه بهره‌گیری از این تجربیات برای توسعه صنعت خرما و نخیلات شادگان فراهم شود.

سرپرست فرمانداری شادگان در پایان بر تشکیل کارگروه تخصصی جشنواره و برگزاری جلسات مستمر تأکید کرد و اظهار کرد: موضوعات و سایر ابعاد اجرایی جشنواره باید از هم ‌اکنون به صورت دقیق برنامه‌ریزی و پیگیری شود تا جشنواره امسال متفاوت از سال‌های گذشته برگزار شده و بازتاب آن در سطح کشور دیده شود.

به گزارش خبرنگار مهر ، در ادامه بررسی ابعاد اجرایی، مقدمات و نحوه برگزاری باشکوه جشنواره خرما و ایجاد هماهنگی و هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی و تخصصی شهرستان و.. از مهمترین موارد مطرح شده در این جلسه بود. و در پایان احکام اعضای کارگروه تخصصی رویداد آیین شکرانه برداشت خرما اهدا شد.