به گزارش خبرنگار مهر ، حبیب عفری عصر امروز یکشنبه در نشست بررسی مسائل و مشکلات مردم شادگان در بخش کشاورزی اظهار کرد: تمام تلاش خود را در کم کردن مشکلات کشاورزان در فصل زراعی به کار خواهیم بست.

وی افزود: کشاورزی مهمترین شغل مردم شادگان است که اگر مورد بی مهری قرار گیرد در زمینه اشتغال به مشکلات عدیده ای مواجه خواهیم شد.

سرپرست فرمانداری شادگان با اشاره به آغاز مرحله چهارم رها سازی آب کشاورزی در این شهرستان ادامه داد: با حمایت استاندار خوزستان، نماینده مردم شادگان در مجلس شورای اسلامی و مجموعه سازمان آب و برق خوزستان که در این مدت برای اجرای مرحله چهارم رها سازی آب نخیلات شهرستان همکاری و تشریک مساعی کردند تشکر و قدردانی می نمایم.

وی با تاکید بر ضرورت تداوم نظارت بر روند انتقال آب به مناطق پایین‌ دست بیان کرد: با همفکری و هم‌ افزایی همه ادارات و دستگاه‌های متولی تلاش می‌کنیم آب به مناطق پایین‌ دست شهرستان برسد و نخیلات انتهای حوضه شهرستان نیز از این نعمت الهی بهره‌ مند شوند.

عفری‌ در پایان بیان کرد: نظارت‌ های میدانی بر روند رها سازی و انتقال آب تا رسیدن آب به نقاط پایین‌ دست ادامه خواهد داشت و همه دستگاه‌های متولی باید برای توزیع عادلانه و مناسب آب همکاری لازم را داشته باشند.