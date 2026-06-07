تامین آب اراضی کشاورزی شادگان به صورت ویژه پیگیری می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب عفری‌ پیش ظهر امروز یکشنبه به همراه بخشدار خنافره و فرمانده حوزه مقاومت بسیج خیبر در بازدید از روند اجرای رهاسازی آب کشاورزی شهرستان در بخش خنافره اظهار کرد: پیگیری تامین و تداوم جریان آب نخیلات و اراضی کشاورزی شهرستان شادگان با جدیت ادامه دارد.

وی در این بازدید با تقدیر و تشکر از حمایت‌ های استاندار خوزستان و پیگیری‌ های نماینده مردم شادگان در مجلس شورای اسلامی در زمینه رهاسازی آب کشاورزی شهرستان، افزود: پیگیری تامین و تداوم جریان آب مورد نیاز نخیلات و اراضی کشاورزی با جدیت ادامه دارد و تلاش می‌شود مشکلات کشاورزان در این حوزه به حداقل برسد.

سرپرست فرمانداری شادگان ادامه داد: دستگاه های متولی نسبت به تامین به موقع منابع آبی مورد نیاز کشاورزان در فصل زراعی جاری جدیت داشته باشد.

وی اضافه کرد: اگر آب مورد نیاز برای بخش کشاورزی شادگان تأمین نشود، اراضی کشاورزی و نخیلات این شهرستان از بین خواهد رفت.

عفری تاکید کرد: انتظار می‌رود دستگاه‌های متولی در رساندن آب به انتهای حوضه شهرستان شادگان نهایت تلاش و همکاری را داشته باشند.