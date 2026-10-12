حمایت هدفمند از کشاورزان و صنایع تبدیلی خرما در شادگان ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب عفری صبح امروز دوشنبه در جلسه بررسی مشکلات تسهیلات بخش کشاورزی و صنایع تبدیلی خرما در شهرستان شادگان ، با اشاره به ظرفیت‌ های گسترده کشاورزی شهرستان اظهار کرد: شادگان یکی از قطب‌ های مهم کشاورزی استان خوزستان و از شهرستانهای راهبردی در حوزه نخیلات و تولید خرماست.

وی به خسارت‌های وارد شده به نخیلات و بخش کشاورزی در پی مشکلات ناشی از کمبود آب افزود: با توجه به شرایط خاص اقتصادی و کشاورزی شهرستان انتظار می‌ رود بانک‌ های عامل و دستگاه‌های اجرایی با رویکردی حمایتی زمینه دسترسی آسان‌ تر کشاورزان و صاحبان صنایع تبدیلی به تسهیلات را فراهم کنند و برای رفع موانع اداری و بانکی همکاری بیشتری داشته باشند.

سرپرست فرمانداری شادگان با تاکید بر ضرورت حمایت از تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران تصریح کرد:تسهیل فرآیند پرداخت تسهیلات،بررسی مشکلات بانکی و اتخاذ تصمیمات متناسب با شرایط کشاورزان خسارت‌دیده از اقدامات ضروری برای حفظ ظرفیت‌های تولیدی و جلوگیری از آسیب بیشتر به فعالیت‌ های اقتصادی شهرستان است.

عفری‌ خاطرنشان کرد: فرمانداری شادگان با تمام ظرفیت، پیگیری مطالبات کشاورزان، تسهیل فرآیندهای اداری و حمایت از سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان را دنبال می‌کند و امیدواریم با هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها و بخش خصوصی، تصمیمات مؤثر و عملیاتی برای کاهش مشکلات این حوزه اتخاذ شود.

گفتنی است پیرو جلسه با مسئولین کارگاه های بسته‌ بندی خرما در شهریورماه سالجاری در فرمانداری شادگان و با دعوت پیشنهاد حبیب عفری‌ مفرد سرپرست فرمانداری شادگان و هاشم خنفری نماینده مردم شادگان در مجلس شورای اسلامی این جلسه با حضور مدیران کل دستگاه های اجرایی استان و مدیران شعب بانک‌ های استان خوزستان با هدف پیگیری مطالبات فعالان این حوزه، بررسی موانع دریافت تسهیلات و... تشکیل شده است.