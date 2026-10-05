ادعای دوباره ترامپ درباره گفتگو با ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا بار دیگر مدعی شد که همیشه از مذاکرات مستقیم با ایران استقبال می کند.

ترامپ همچنین درباره تصمیم آمریکا برای جابه‌جایی بمب‌افکن‌ها از یک پایگاه نظامی در انگلیس نیز گفت: ما معتقدیم تهدید مشخصی وجود داشت که موجب شد بمب‌افکن‌ها را از یک پایگاه انگلیسی خارج کنیم و آنها را به مکانی بسیار دور منتقل کنیم.

رئیس‌جمهور آمریکا بدون اشاره به پیشروی گسترده نیروهای یمنی در جبهه های مختلف این کشور مدعی شد که حملات عربستان و دولت مستعفی علیه جنبش انصارالله به‌خوبی پیش خواهد رفت.

وی با تکرار سخنان تکراری اش، مدعی شد جنگ با ایران درهر حال به‌سرعت تمام خواهد شد.

ترامپ به مسأله حادثه هواپیمای فلای دبی اشاره کرد و در ادعایی سخیف گفت که «به نظرم ایران مسئول حادثه این هواپیماست.»

ادعای ترامپ درحالی بیان می شود که ساعاتی پیش «جی دی ونس» معاون وی اعتراف کرده بود که هیچ مدرک قطعی درباره ارتباط ایران با حادثه فلای‌دبی وجود ندارد.

رئیس‌جمهور آمریکا با دستآوردسازی دروغین برای خود مدعی شد که اقداماتی که این کشور در ایران انجام می‌دهد، جهان را از «بدترین فاجعه ممکن» دور می‌کند.

ترامپ بار دیگر مدعی شد آمریکا رادارها و سامانه‌های پدافند هوایی ایران را منهدم کرده و کنترل تنگه هرمز را به دست گرفته است.

وی ادعا کرد که افزایش قیمت‌ها، هزینه اندکی است که آمریکا برای امن نگه داشتن جهان متحمل می‌شود.

ترامپ در ادامه ادعاهای خود افزود: هر هفته نفت با حجم بی‌سابقه‌ای به کشور ما سرازیر می‌شود.

رئیس‌جمهور آمریکا مدعی شد: تنگه هرمز دیگر عامل اصلی افزایش قیمت بنزین نیست، چرا که در حال حاضر تعداد بی‌سابقه‌ای بشکه نفت از این تنگه عبور می‌کند.