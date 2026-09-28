به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رویترز، وزارت انرژی آمریکا امروز دوشنبه در بیانیه ای اذعان کرد که ذخایر راهبردی نفت آمریکا به پایین‌ ترین سطح از اکتبر ۱۹۸۲ تا کنون رسیده است.

بر اساس اعلام این رسانه، وزارت انرژی آمریکا در این خصوص اعلام کرد: ذخایر راهبردی نفت آمریکا در هفته منتهی به ۲۵ سپتامبر به ۲۸۳.۸ میلیون بشکه کاهش یافت که پایین‌ ترین سطح از اکتبر سال ۱۹۸۲ محسوب می‌شود.

وزارت انرژی آمریکا در بیانیه خود اضافه کرد: این برداشت‌ ها بخشی از توافق آمریکا برای آزادسازی ۱۷۲ میلیون بشکه نفت از این تأسیسات است.