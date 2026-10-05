کتیبه آرامگاه شیخ حر عاملی در حرم مطهر رضوی نصب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کتیبه معرفی شیخ حر عاملی، با هدف معرفی شخصیت، جایگاه علمی و پیشینه تاریخی شیخ حر عاملی و ارائه اطلاعاتی درباره زندگی این عالم بزرگ شیعه، در فضای آرامگاه وی اجرا و نصب شده است.

این اثر، با ابعاد ۲۶۴ سانتی‌متر طول و ۸۰ سانتی‌متر عرض و از جنس سنگ مرمر عسلی ساخته شده و چهار سانتی‌متر، ضخامت دارد.

محتوای کتیبه نیز به معرفی شیخ حر عاملی، زندگی، سوابق علمی و جایگاه وی اختصاص یافته است تا زائران و مجاوران حرم مطهر رضوی با بخشی از پیشینه این عالم برجسته، آشنا شوند.

در اجرای این کتیبه، خطاطی متن توسط استاد تعریفی انجام شده و عملیات حجاری نوشته‌ها با استفاده از روش سندبلاست نیز توسط استاد مسعودی، صورت گرفته است.

مراحل نصب کتیبه نیز با حضور و مشارکت استادکاران حوزه سنگ‌کاری و هنرهای مرتبط، انجام شده است.

فرآیند آماده‌سازی و نصب این اثر در مجموع حدود یک ماه به طول انجامیده و سازمان عمران و نگهداری حرم مطهر رضوی با برنامه‌ریزی و اجرای این اقدام، زمینه نصب کتیبه‌ای متناسب با جایگاه تاریخی و فرهنگی آرامگاه شیخ حر عاملی را در این بخش از حرم مطهر، فراهم کرده است.

این اقدام در ادامه فعالیت‌های سازمان عمران و نگهداری حرم مطهر رضوی در زمینه ساماندهی، بهسازی و ارتقای کیفیت فضاهای حرم مطهر و توجه به عناصر تاریخی، فرهنگی و هنری این مجموعه، انجام شده است.