https://mehrnews.com/x3dfmB ۱۳ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۴۲ کد مطلب 6968514 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۱۳ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۴۲ تنظیف ضریح مطهر امام رضا علیهالسلام مشهد- عملیات تنظیف ضریح مطهر امام رضا علیهالسلام جهت رفع غبار و جلای بیشتر انجام شد. به گزارش خبرگزاری مهر، عملیات تنظیف ضریح مطهر امام رضا علیهالسلام جهت رفع غبار و جلای بیشتر توسط خادمان بارگاه منور رضوی انجام شد. کد مطلب 6968514 کپی شد مطالب مرتبط نصب کتیبه جدید تصویر رهبر شهید در ایوان ساعت حرم امام رضا(ع) کتیبه آرامگاه شیخ حر عاملی در حرم مطهر رضوی نصب شد حال و هوای حرم مطهر امام رضا(ع) در نهمین روز از مهرماه ۱۴۰۵ سی و سومین اجلاس سراسری نماز در مشهد برچسبها حرم امام رضا (ع) مشهد آستان قدس رضوی
نظر شما