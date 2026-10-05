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۱۳ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۴۲

تنظیف ضریح مطهر امام رضا علیه‌السلام

تنظیف ضریح مطهر امام رضا علیه‌السلام

مشهد- عملیات تنظیف ضریح مطهر امام رضا علیه‌السلام جهت رفع غبار و جلای بیشتر انجام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عملیات تنظیف ضریح مطهر امام رضا علیه‌السلام جهت رفع غبار و جلای بیشتر توسط خادمان بارگاه منور رضوی انجام شد.

کد مطلب 6968514

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