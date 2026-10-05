به گزارش خبرگزاری مهر، این اقدام با همکاری خانه محیط زیست و اداره حفاظت محیط زیست شهرستان فیروزآباد و با مشارکت یک خیر محیط‌زیستی انجام شد.

در این طرح، یک واحد نانوایی با مشارکت در پویش «نه به کیسه‌های پلاستیکی»، کیسه‌های پارچه‌ای تهیه‌شده را میان شهروندان و مشتریان خود توزیع کرد.

مهرزاد جهان پور رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان فیروزآباد در این زمینه گفت: مشارکت واحدهای صنفی در برنامه‌های محیط زیستی می‌تواند نقش مؤثری در فرهنگ‌سازی و اصلاح الگوی مصرف داشته باشد.

وی افزود: مراکز صنفی به دلیل ارتباط مستقیم و روزانه با شهروندان، ظرفیت مناسبی برای ترویج استفاده از کیسه‌های چندبارمصرف و کاهش مصرف کیسه‌های پلاستیکی دارند.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان فیروزآباد تصریح کرد: کاهش مصرف کیسه‌های پلاستیکی می‌تواند از ورود این نوع پسماند به طبیعت جلوگیری کرده و به کاهش آثار زیست‌محیطی ناشی از مصرف پلاستیک کمک کند.