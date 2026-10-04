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۱۲ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۰۸

بهره‌برداری از ۱۸ نیروگاه خورشیدی ۳ مگاواتی در فارس

بهره‌برداری از ۱۸ نیروگاه خورشیدی ۳ مگاواتی در فارس

شیراز- مجری توسعه نیروگاه‌های خورشیدی شرکت توزیع نیروی برق فارس از بهره‌برداری ۱۸ نیروگاه خورشیدی ۳ مگاواتی در محدوده فعالیت این شرکت از ابتدای سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل خاتمی با اشاره به شتاب گرفتن توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در فارس گفت: بخشی از نیروگاه‌های جدید در شهرستان‌های زرین‌دشت و داراب احداث شده‌اند و با ورود آنها به مدار، ظرفیت تولید برق پاک استان افزایش یافته است.

وی افزود: نیروگاه‌های «انجیر» و «ایثار» در زرین‌دشت و نیروگاه «چشمه گلابی» در داراب از جمله طرح‌هایی هستند که در کمتر از یک سال احداث و تکمیل شدند.

مجری توسعه نیروگاه‌های خورشیدی شرکت توزیع نیروی برق فارس ادامه داد: برای اجرای این سه نیروگاه بیش از ۴ هزار میلیارد ریال سرمایه‌گذاری شده و این طرح‌ها پس از تکمیل، وارد مدار بهره‌برداری شده‌اند.

فارس آماده توسعه سرمایه‌گذاری خورشیدی

خاتمی با اشاره به آثار زیست‌محیطی توسعه نیروگاه‌های خورشیدی گفت: تولید برق از این نیروگاه‌ها علاوه بر تأمین انرژی پاک، سالانه از انتشار حدود ۵۵ هزار تن دی‌اکسیدکربن جلوگیری می‌کند.

وی صرفه‌جویی در مصرف آب و سوخت‌های فسیلی را از دیگر پیامدهای توسعه نیروگاه‌های خورشیدی دانست و افزود: افزایش ظرفیت تولید برق تجدیدپذیر در کنار مدیریت مصرف و بهینه‌سازی شبکه، می‌تواند به کاهش ناترازی تولید و مصرف برق کمک کند.

مدیر دفتر بازار برق شرکت توزیع نیروی برق فارس با اشاره به ظرفیت بالای استان در حوزه انرژی خورشیدی گفت: میزان مناسب تابش خورشید، فارس را به یکی از مناطق مستعد توسعه نیروگاه‌های خورشیدی تبدیل کرده است.

خاتمی مشارکت بخش خصوصی را در توسعه این نیروگاه‌ها مؤثر دانست و بیان کرد: سرمایه‌گذاری در این حوزه علاوه بر افزایش ظرفیت تولید برق، فرصت‌های جدیدی برای سرمایه‌گذاری ایجاد کرده و زیرساخت‌های انرژی استان را تقویت می‌کند.

وی اعلام کرد: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، تا پایان سال جاری حداقل ۴۰ مگاوات دیگر به ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی فارس اضافه خواهد شد.

کد مطلب 6967597

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    نظرات

    • امیر کاظمی IR ۲۰:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۳
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      پاسخ
      پنل خورشیدی پشت بامی بهترین راهکار است

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