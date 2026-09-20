هدف نهضت حفظ قرآن، تربیت انسان قرآنی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدباقر ولدان صبح یکشنبه در جلسه توانمندسازی مربیان نهضت حفظ قرآن کریم استان فارس با بیان اینکه مربی قرآن پیش از هر ابزار آموزشی، باید خود یک الگوی قرآنی باشد، گفت: نخستین ابزار آموزشی مربی حفظ قرآن، خود اوست و مربی باید در کنار مهارت‌های قرآنی، شخصیت قرآنی نیز داشته باشد.

وی افزود: مربیان بیش از آنکه بخواهند با گفتار خود، متربیان را تربیت کنند، باید با رفتار و شخصیت قرآنی خود بر آنان اثر بگذارند؛ چراکه الگوی عملی، نقش مهمی در همراه کردن نسل جدید با قرآن دارد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس با بیان اینکه هدف از برگزاری نهضت حفظ قرآن، افزایش صرف تعداد حافظان نیست، گفت: ما به دنبال این نیستیم که تنها تعداد حافظان قرآن را افزایش دهیم، بلکه حفظ قرآن باید مقدمه‌ای برای فهم آیات و زمینه‌ای برای ظهور آموزه‌های قرآنی در اخلاق و رفتار انسان باشد.

حجت الاسلام ولدان ادامه داد: حفظ قرآن زمانی به معنای واقعی خود می‌رسد که ماندگاری آیات از ذهن و قلب انسان به رفتار و صحنه زندگی او منتقل شود و فرد بتواند با قرآن زندگی کند.

وی با اشاره به مفهوم «زیست قرآنی» عنوان کرد: امروز باید بیش از گذشته تلاش کنیم تا زیست قرآنی و قرآن‌زیستی در جامعه تقویت شود؛ چراکه انس با قرآن تنها به قرائت یا حفظ ظاهری آیات محدود نمی‌شود.

«زیست قرآنی» فراتر از حفظ و قرائت است

مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس با بیان اینکه قرآن باید در قلب، ذهن و رفتار انسان حضور داشته باشد، گفت: باید با قلب خود با قرآن انس بگیریم، آیات آن را در ذهن حفظ کنیم و در نهایت قرآن را در رفتار و شخصیت خود زندگی کنیم.

حجت الاسلام ولدان با اشاره به شعار «زندگی با آیه‌ها» افزود: هر آیه قرآن یک نشانه و علامت برای حرکت انسان در مسیر کمال و سعادت است و حفظ قرآن می‌تواند یکی از ابزارهای رسیدن انسان به این مسیر باشد.

وی با تأکید بر ضرورت تربیت نسل جدید بر مبنای آموزه‌های قرآن گفت: نسل امروز با زیست قرآنی می‌تواند آرامش بیشتری پیدا کند، اخلاق خود را ارتقا دهد و بر دانش و معرفت خود بیفزاید؛ همچنین انس با قرآن ظرفیت انسان را برای تحمل سختی‌ها و داشتن یک زندگی مقاومانه افزایش می‌دهد.

مربیان منتخب، مسئولیتی مضاعف دارند

مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس با اشاره به جایگاه مربیان حاضر در دوره توانمندسازی گفت: حضور شما در این دوره صرفاً به دلیل ثبت‌نام نیست، بلکه شما برای این مسیر انتخاب شده‌اید و همین موضوع مسئولیتتان را در قبال نسل جدید دوچندان می‌کند.

حجت الاسلام ولدان ادامه داد: مربیان حفظ قرآن در حقیقت یک بعثت قرآنی پیدا کرده‌اند و باید برای حفظ این نسل با قرآن و تقویت زیست قرآنی در جامعه تلاش کنند.

وی همچنین با اشاره به جایگاه حرم مطهر حضرت احمدبن موسی شاهچراغ(ع) در فرهنگ استان فارس، گفت: حضور حضرت احمدبن موسی(ع) در این خطه، فرهنگ، هویت و معنویت ویژه‌ای به فارس بخشیده است و شخصیت ایشان نمونه‌ای از پیوند دین، هنر و حماسه به شمار می‌رود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس با اشاره به فعالیت‌های قرآنی حضرت احمدبن موسی(ع) تصریح کرد: کتابت هزار نسخه قرآن زیر نظر ایشان، جلوه‌ای از توجه آن حضرت به قرآن و هنر قرآنی است و حرکت ایشان برای یاری امام رضا(ع) نیز جلوه‌ای از روح حماسی و ولایتمداری آن حضرت را نشان می‌دهد.