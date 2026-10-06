به گزارش خبرنگار مهر، فردا چهارشنبه ۱۵ مهر ۱۴۰۵ کالابرگ گروه اول مشمولان طرح کمک معیشتی دولت برای دارندگان رقم انتهای کد ملی ۰، ۱ و ۲ (سرپرستان خانوار)، خانوارهای حمایتی (تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی) و همچنین نیروهای مسلح شارژ می‌شود.

این مبلغ از دی ۱۴۰۴ با حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومان، به ازای هر نفر یک میلیون تومان بوده که بنا بر گفته احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سید حمید پورمحمدی رئیس سازمان برنامه و بودجه قرار است از این ماه برای برخی دهک‌های درآمدی افزایش پیدا کند. این عدد بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان بوده که برای حساب سرپرستان خانوار شارژ می‌شود.

اعتبار کمک معیشت دولت یک ماهه بوده و شارژ مهر ماه تا آبان ماه، امکان خرید دارد.

گفتنی است، شارژ شهریور ماه تا پایان مهر ماه اعتبار داشته و خانوارهایی که هنوز موفق به خرید اقلام نشده‌اند، می‌توانند طی روزهای باقی مانده اقدام به خرید اقلام جدول طرح کالابرگ کنند که شامل برنج، روغن، ماکارونی، قند و شکر، حبوبات، خرما، شیر، ماست، پنیر، گوشت قرمز، گوشت سفید (مرغ، بوقلمون، ماهی و میگو)، انواع میوه و سبزیجات می‌شود.