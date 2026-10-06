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۱۴ مهر ۱۴۰۵، ۸:۰۶

کالابرگ گروه اول فردا شارژ می‌شود

کالابرگ گروه اول فردا شارژ می‌شود

بنا بر زمان‌بندی اعلام شده از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی فردا چهارشنبه ۱۵ مهر ۱۴۰۵ کالابرگ گروه اول مشمولان شارژ می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، فردا چهارشنبه ۱۵ مهر ۱۴۰۵ کالابرگ گروه اول مشمولان طرح کمک معیشتی دولت برای دارندگان رقم انتهای کد ملی ۰، ۱ و ۲ (سرپرستان خانوار)، خانوارهای حمایتی (تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی) و همچنین نیروهای مسلح شارژ می‌شود.

این مبلغ از دی ۱۴۰۴ با حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومان، به ازای هر نفر یک میلیون تومان بوده که بنا بر گفته احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سید حمید پورمحمدی رئیس سازمان برنامه و بودجه قرار است از این ماه برای برخی دهک‌های درآمدی افزایش پیدا کند. این عدد بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان بوده که برای حساب سرپرستان خانوار شارژ می‌شود.

اعتبار کمک معیشت دولت یک ماهه بوده و شارژ مهر ماه تا آبان ماه، امکان خرید دارد.

گفتنی است، شارژ شهریور ماه تا پایان مهر ماه اعتبار داشته و خانوارهایی که هنوز موفق به خرید اقلام نشده‌اند، می‌توانند طی روزهای باقی مانده اقدام به خرید اقلام جدول طرح کالابرگ کنند که شامل برنج، روغن، ماکارونی، قند و شکر، حبوبات، خرما، شیر، ماست، پنیر، گوشت قرمز، گوشت سفید (مرغ، بوقلمون، ماهی و میگو)، انواع میوه و سبزیجات می‌شود.

کد مطلب 6969005
فاطمه امیر احمدی

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    نظرات

    • یک دوست IR ۱۱:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۴
      28 3
      پاسخ
      ممنون فقط قیمتها زیاده خوب نمیشه خرید کرد
    • علی IR ۱۲:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۴
      11 5
      پاسخ
      یعنی این همه کالا میشه با کالابرگ خرید اینکه خیلی عالیه
      • پایدار IR ۱۶:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۴
        15 0
        همه رو که نه گفته یعنی یکی رو از بین اینا فقط انتخاب کن داداش
      • اکبری SE ۱۶:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۴
        24 1
        یعنی شما تو این ۱۰ ماه کالابرگ خرید نکردی که اینجور ذوق زده شدی نفری ۱ میلیون یعنی اگر چهار نفر باشی میتونی ۲ کیلو گوشت بخری اگه نخواستی میتونی ۱۰ کیلو برنج درجه ۳ بخری. حتما شوخی کردی
    • مردم IR ۱۶:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۴
      25 0
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      این کالابرگ نباید اینطور قطره چکانی وبی برنامه شارژ بشه از طرفی فروشندگان چندین برابر قیمت واقعی کالاهارو میفروشند از طرفی دیگر قدرت خرید ما مردم عادی بسیار کم شده
      • مرتضی IR ۰۵:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۵
        1 0
        هرچقدر یارانه یا کالابرگ رو افزایش بدن از اینور کالا ها چند برابرش بالا میرن یعنی عملا افزایش مبلغ کالابرگ و یارانه عین بومرنگ برمیگرده تو صورت مردم علاج کار اینه که دولت محکم جلوی بنکدار و کارخونه دار وایسه که زورش نمیرسه
    • IR ۱۸:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۴
      0 0
      پاسخ
      بنزین را 24 هزار تومان کنید 👉👉👉 کالا برگ را هم 4 میلیون تومان
    • محمد IR ۲۰:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۴
      2 0
      پاسخ
      چرا کالا برگ که اجباری هست باید از مغازه فروشگاه خرید کرد که هر مدلی دلشون میخاد حساب میکنن پولشو واریز کنید
    • m IR ۰۱:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۵
      2 0
      پاسخ
      الان ۶ماه هست قرار شده کالا برگ زیاد کنن هنوز تصویب نشده اما برای گرون کردن بنزین تو نیم ساعت تصمیم گرفتن
    • بی نام IR ۰۹:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۵
      2 0
      پاسخ
      صبح که نگاه کردم نفری ۱و پونصدواریز کرده بودن وقتی خرید کردم دیدم ۱ میلیون شد معنیش چیه؟
      • IR ۱۴:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۵
        0 0
        عجب یعنی چی کلی از مردم رفتن فروشگاه گفتن ۵۰۰ واریز نشد اول واریز میکنن بعد یه ساعت قطع میکنن
    • IR ۱۲:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۵
      1 0
      پاسخ
      اصلن هیچ مبلغی اضافه نکردن نه ۳۰۰ نه ۵۰۰ اول واریز کردن بعد قطع کردن
    • مهدی IR ۱۲:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۵
      1 0
      پاسخ
      برای ماهم صبح که نگاه کردم نفری یک و پونصد بود رفتم خرید گفتن نفری به تومن
    • باقری IR ۱۳:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۵
      0 0
      پاسخ
      اول صبح واریز کردن ۱۵۰۰۰۰۰ بعدش ۵۰۰۰۰۰ تومانو کم کردن
    • زهرا IR ۱۴:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۶
      0 0
      پاسخ
      اول صبح ۱۵۰۰۰۰۰تومان بود بعدش پانصد هزار تومان ازش کم کردن

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