به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس زمان‌بندی جدید اعلام شده از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که از مرداد ماه اجرایی شد، امروز یکشنبه ۵ مهر ۱۴۰۵ کالابرگ گروه سوم ایرانیان ساکن در کشور یعنی خانوارهایی که رقم انتهای کد ملی سرپرستان آنها ۷، ۸ و ۹ است، به ازای هر نفر مبلغ یک میلیون تومان شارژ شد.

بر اساس سخنان سید علی مدنی زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت چهاردهم، قرار است مبلغ کالابرگ افزایش پیدا کند اما زمان و میزان آن هنوز مشخص نیست.

این در حالی است که با توجه به نرخ تورم از دی ۱۴۰۴ همزمان با جراحی اقتصادی دولت و حذف ارز ۲۸.۵۰۰ تومانی تا امروز قیمت کالاهای اساسی جهش داشته و چند برابر شده است.

برخی اظهارات گویای این است که کالابرگ فقط برای خانوارهای حمایتی افزایش خواهد یافت و برای سایرین، مبلغ یک میلیون تومان به ازای هر نفر ثابت خواهد ماند.

اقلام اساسی مشمول طرح

خواربار: برنج، روغن، ماکارونی، قند و شکر، حبوبات و خرما

لبنیات: شیر، ماست، پنیر

پروتئین: گوشت قرمز، گوشت سفید (مرغ، بوقلمون، ماهی و میگو)

میوه و تره‌بار: انواع میوه و سبزیجات

راه‌های رسمی استعلام موجودی کالابرگ

۱. اپلیکیشن «شمیم»

۲. کالابرگ در پیام‌رسان «بله»

۳. کد دستوری #۱۴۶۳*۵۰۰*

همچنین اعتبار کمک معیشت مهر ماه یک ماهه اعلام شده است.