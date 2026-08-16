تقدیر وزیر رفاه از همکاری پلیس امنیت اقتصادی در اجرای طرح‌ کالابرگ

به گزارش خبرگزاری مهر، سجاد سنگسری رئیس مرکز بازرسی، ارزیابی عملکرد و ارتباطات مردمی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، به نمایندگی از احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از همکاری‌ها و اقدامات مؤثر پلیس امنیت اقتصادی در پشتیبانی از اجرای طرح‌های ملی رفاهی و معیشتی با محوریت کالابرگ الکترونیکی تقدیر کرد.

سنگسری در دیدار با سردار حسین رحیمی، رئیس پلیس امنیت اقتصادی، با اشاره به مأموریت‌های گسترده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حوزه‌های رفاه، معیشت، اشتغال و تأمین اجتماعی، اظهار کرد: تحقق عدالت اجتماعی و ارائه خدمات مطلوب و شایسته به مردم، مستلزم تعامل، هم‌افزایی و همکاری مؤثر میان دستگاه‌های اجرایی و نهادهای مسئول است.

وی افزود: پلیس امنیت اقتصادی از ابتدای اجرای طرح‌ ملی کالابرگ، همواره همراه و پشتیبان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بوده و همکاری‌های این مجموعه، به‌ویژه در ماه‌های اخیر، نقش مؤثری در رفع چالش‌های اجرایی، تسریع در ارائه خدمات به جامعه هدف، ارتقای کیفیت خدمت‌رسانی و تکمیل زنجیره ارائه خدمات با ابزار نظارت موثر و برخورد با متخلفان داشته است.

مشاور وزیر و رئیس مرکز بازرسی، ارزیابی عملکرد و ارتباطات مردمی ادامه داد: بهره‌گیری از ظرفیت دستگاه‌های مسئول و استمرار تعامل و هماهنگی میان مجموعه‌های اجرایی و نظارتی، از الزامات تحقق اهداف دولت در حوزه رفاه و معیشت و زمینه‌ساز افزایش رضایتمندی عمومی و تقویت سرمایه اجتماعی است.

سنگسری همچنین با قدردانی از تلاش‌ها و همکاری‌های مدیران و کارکنان پلیس امنیت اقتصادی، تاکید کرد: پشتیبانی و همراهی این مجموعه در اجرای مأموریت‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نمونه‌ای ارزشمند از همکاری بین‌دستگاهی در راستای صیانت از حقوق مردم و جلوگیری از بروز گلوگاه فساد و تعارض منافع است.

در ادامه این دیدار، سردار رحیمی، رئیس پلیس امنیت اقتصادی، ضمن قدردانی از تعامل و همکاری سازنده مرکز بازرسی، ارزیابی عملکرد و ارتباطات مردمی و زحمات ارزشمند و شبانه‌روزی همکاران و مدیران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اجرای طرح ملی کالابرگ الکترونیک عنوان کرد: تحقق خدمات هوشمند، مؤثر و گره‌گشا برای مردم، نیازمند همکاری، هم‌افزایی و استفاده از ظرفیت‌های مشترک دستگاه‌های اجرایی است.

وی بر تداوم همکاری و تعامل میان پلیس امنیت اقتصادی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تأکید و تصریح کرد: پلیس امنیت اقتصادی در راستای جلوگیری از تضییع حقوق ملت با تمام قوا و ظرفیت‌های خود آماده پشتیبانی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بوده و تا پایان اجرای این طرح ملی که مستقیماً با معیشت مردم سر و کار دارد در کنار مرکز بازرسی خواهد بود و هیچگونه تعارفی با متخلفین نخواهد داشت.