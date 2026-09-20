هادی کاشف، مدیرعامل شرکت فارا (مجری طرح کالابرگ الکترونیکی) با اشاره به چالش‌های ایجاد شده در پرداخت مطالبات فروشگاه‌های خرد در ماه‌های اخیر به خبرنگار مهر، گفت: در بازه زمانی خرداد و تیر ماه، به دلیل ایجاد وقفه در واریز بودجه مربوط به کالابرگ از سوی بانک مرکزی، فروشگاه‌های سطح شهر با مشکلاتی در دریافت مطالبات خود مواجه شدند که نگرانی‌های ناشی از عدم آگاهی از دلایل فنی این وقفه ایجاد کرد.

وی افزود: با هدف رفع این نقص، توافق‌های لازم با بانک مرکزی انجام و مقرر شد فرآیند تخصیص بودجه با یک بازه زمانی ۲ تا ۳ هفته‌ای انجام شود. بر همین اساس، از تیر ماه تاکنون، این فرآیند عملیاتی شده و تمام مطالبات فروشگاه‌های طرف قرارداد تا تاریخ هفتم شهریور ماه به‌طور کامل تسویه شده است.

کاشف تأکید کرد: این چرخه پرداخت به‌صورت منظم و هفتگی ادامه خواهد یافت.

رفع ابهامات محاسباتی در ادعای برخی فروشندگان

مجری طرح کالابرگ در بخش دیگری از اظهارات خود، به برخی ادعاهای مطرح‌شده از سوی فروشندگان مبنی بر عدم دریافت مطالبات اشاره کرد و گفت: بررسی‌های ما نشان می‌دهد بسیاری از این ادعاها ناشی از عدم تطابق محاسبات یا سوءبرداشت‌های آماری است. برای نمونه، در بررسی موردی یکی از فروشگاه‌ها که مدعی عدم دریافت ۱۱ میلیارد تومان بود، مشاهده شد که از ابتدای امسال ۴۷ میلیارد تومان به حساب وی واریز شده و تنها رقم ناچیزی از بدهی‌های انتهای اسفندماه باقی‌مانده بود که تسویه انجام شد.

کاشف با بیان اینکه سیستم‌های حسابداری و گردش مالی شفاف است، تصریح کرد: فروشگاه‌ها می‌توانند با مراجعه به ریز اطلاعات، از وضعیت دقیق واریزی‌ها مطلع شوند و اکثریت موارد ابهام‌دار با ارائه گزارش عملکرد سیستم برطرف شده است.

وی اظهار کرد: قاطع می‌گویم که بیش از ۹۹ درصد موارد، ادعاهای مطرح شده مبنی بر عدم پرداخت، با بررسی دقیق حسابداری رد می‌شود.

چشم‌انداز پرداخت‌های آتی

مدیرعامل شرکت فارا با تأکید بر اینکه دیگر هیچ‌گونه بدهی معوقه‌ای به فروشگاه‌های خرد وجود ندارد (مگر در مواردی که به دلیل نقص اطلاعات بانکی و مسدودی حساب‌ها باشد)، یادآور شد: فرآیند تسویه به‌صورت مستمر و در نوبت‌های منظم هفتگی در حال انجام است. بر این اساس، واریزی‌های بعدی تا تاریخ دهم شهریورماه در روز شنبه انجام شد و تا تاریخ دوازدهم در روزهای آتی اجرایی خواهد شد تا هیچ وقفه‌ای در ارائه خدمات کالابرگ ایجاد نشود.