به گزارش خبرگزاری مهر، بهروز خلیلی در شورای هماهنگی بانک‌های استان و بررسی مشکلات سرمایه‌گذاران شهرستان مشکین‌شهر، اظهار کرد: از محل تسهیلات ماده ۹۵ سال جاری، ۵۰میلیارد تومان برای شهرستان مشگین‌شهر در نظر گرفته شده که تاکنون ۵۴ طرح برای دریافت تسهیلات معرفی و ۱۶میلیارد تومان پرداخت شده است.

وی با اشاره به احداث گاوداری‌های ۶هزار رأسی و ۵هزار رأسی توسط بخش خصوصی در مشگین‌شهر، افزود: اجرای این طرح‌ها می‌تواند زمینه تبدیل شهرستان به قطب گاوداری را فراهم کند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل همچنین از تخصیص ۶۵۰میلیارد تومان تسهیلات از منابع مختلف برای شهرستان مشگین‌شهر خبر داد و از پیگیری نماینده شهرستان در مجلس شورای اسلامی و فرماندار مشکین‌شهر در این زمینه قدردانی کرد.