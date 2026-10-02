امنیت مردم خط قرمز پلیس است

سرهنگ نیکروز سلیمانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با تبریک فرا رسیدن هفته انتظامی به کارکنان خدوم و ولایی فراجا و خانواده‌های آنان و قدر دانی از همدلی و همکاری مردم با پلیس اظهار کرد: پلیس در کنار مردم و در خدمت امنیت و آرامش آنان بوده و در این مسیر مسئولانه و متعهدانه ایفای نقش می کند.

وی با اشاره به نقش محوری و تأثیر گذار مشارکت مردم با پلیس در ارتقای امنیت اجتماعی، افزود: امنیت موضوعی عمومی است و تحقق آن در گرو همکاری و همراهی مردم بامجموعه انتظامی بوده و شهروندان می‌توانند با گزارش به‌موقع موارد مشکوک و رعایت و کاربردی کردن توصیه‌های انتظامی و آموزش های همگانی ، نقش مؤثری در پیشگیری از وقوع جرایم ایفا کنند.

فرمانده انتظامی مشگین شهر با تأکید بر رویکرد پیشگیرانه پلیس تصریح کرد: پیشگیری از وقوع جرم، برخورد قانونی با مجرمان و حفظ نظم و آرامش عمومی از مأموریت‌های اصلی پلیس بوده و در این مسیر، قانون‌مداری و رعایت حقوق شهروندان مورد توجه جدی قرار دارد.

سرهنگ سلیمانی به برنامه‌های هفته انتظامی اشاره کرد و افزود: در این هفته، برنامه‌های متنوعی از جمله ارتباط مستقیم مسئولان انتظامی با مردم، دیدار با خانواده های معظم شهدا و ایثارگران و برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی و ارائه خدمات مشاوره‌ای و آموزشی اجرا می‌شود.

فرمانده انتظامی مشگین‌شهر خاطرنشان کرد: پلیس خود را خدمتگزار مردم می‌داند و با تقویت ارتباط با شهروندان، پاسخگویی و حضور میدانی، در پی افزایش احساس امنیت و رضایتمندی عمومی است.

سرهنگ سلیمانی در پایان با قدردانی از همکاری مردم با پلیس، اظهار امیدواری کرد: مشارکت و همدلی مردم با پلیس تضمینی برای ثبات امنیت جامعه و افزایش احساس آرامش فردی و اجتماعی است.