مهدی بخشی در گفتگو با خبرنگارمهر اظهار کرد: طرح افزایش میزان سبوس‌گیری آرد از اول آبان‌ماه در سراسر کشور و شهرستان مشگین‌شهر اجرایی خواهد شد.

وی افزود: اجرای این طرح با هدف افزایش کیفیت تغذیه‌ای نان و ارتقای سلامت عمومی جامعه انجام می‌شود و نانوایی‌ها نیز باید خود را با شرایط جدید آرد و فرآیند پخت آن هماهنگ کنند.

فرماندار مشگین‌شهر با اشاره به احتمال بروز برخی تغییرات در روزهای ابتدایی اجرای طرح گفت: ممکن است تغییر در میزان سبوس‌گیری آرد در روزهای نخست، بر ظاهر، رنگ و بافت نان تأثیر بگذارد و چالش‌هایی را برای نانوایان ایجاد کند، اما به‌تدریج شرایط پخت با آرد جدید سازگار شده و کیفیت مطلوب‌تری حاصل خواهد شد.

بخشی ادامه داد: بر اساس نظر کارشناسان تغذیه، نان تهیه‌شده از آرد سبوس‌دار از فیبر بیشتری برخوردار است و مصرف آن می‌تواند در بهبود عملکرد دستگاه گوارش و کاهش خطر بروز برخی بیماری‌ها مؤثر باشد.

وی اضافه کرد: فیبر موجود در نان سبوس‌دار همچنین با افزایش احساس سیری می‌تواند به کنترل وزن کمک کرده و در تنظیم قند خون و کنترل سطح کلسترول نیز نقش داشته باشد.

فرماندار مشگین‌شهر با تأکید بر اهمیت همکاری نانوایان و دستگاه‌های مرتبط در اجرای این طرح بیان کرد: اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی به مردم و نانوایان می‌تواند روند اجرای طرح را تسهیل کرده و زمینه پذیرش بهتر تغییرات را فراهم کند.

بر اساس این طرح، میزان سبوس‌گیری آرد مورد استفاده برای انواع نان نیز تغییر خواهد کرد؛ به‌طوری‌که میزان سبوس‌گیری آرد بربری از ۱۸ درصد به ۱۳ درصد، سنگک از ۱۲ درصد به ۶ درصد و لواش از ۱۵ درصد به ۱۰ درصد کاهش می‌یابد.

این تغییر به معنای باقی ماندن مقدار بیشتری از سبوس در آرد و در نتیجه افزایش ارزش تغذیه‌ای نان تولیدی خواهد بود.