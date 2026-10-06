دفترچه انتخاب رشته آزمون دستیاری دندانپزشکی سال ۱۴۰۵ منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، دفترچه راهنمای انتخاب رشته محل تحصیل چهلمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی دندانپزشکی سال تحصیلی ۱۴۰۶–۱۴۰۵ منتشر شد و داوطلبان مجاز می‌توانند پس از مطالعه دقیق ضوابط و ظرفیت‌های پذیرش، نسبت به انتخاب رشته محل تحصیل اقدام کنند.

کارنامه علمی شرکت‌کنندگان ۲۰ مهرماه جاری منتشر می‌شود و تا متقاضیان با اطلاع از وضعیت علمی خود، انتخاب دقیق‌تری داشته باشند.

فرآیند انتخاب رشته‌ محل تحصیل نیز از ساعت ۱۲ ظهر روز دوشنبه ۲۰ مهرماه ۱۴۰۵ آغاز می‌شود و تا ساعت ۱۲ ظهر روز دوشنبه ۲۷ مهرماه ۱۴۰۵ ادامه خواهد داشت. داوطلبان در این بازه زمانی امکان ویرایش فرم انتخاب رشته‌محل تحصیل خود را نیز خواهند داشت. با توجه به محدودیت زمانی این دوره، مهلت‌های اعلام‌شده قابل تمدید نخواهد بود.

کارنامه علمی که شامل مشخصات فردی، سهمیه، نمره‌ کل خام داوطلب، نمره‌ خام دروس امتحانی (به درصد)، نمره‌ تراز رشته‌های امتحانی، رتبه در سهمیه و رتبه‌ کل (در بین تمام داوطلبان همان رشته بدون در نظر گرفتن سهمیه است.

بر اساس مصوبه چهل و سومین نشست شورای دندانپزشکی کسانی که نمره حدنصاب رابر اساس روش های سایکومتریک که توسط دبیرخانه شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی انجام می شود (۵۰ درصد نمره خام) کسب کنند مجاز به انتخاب رشته/محل تحصیل هستند.

داوطلبان می‌توانند با وارد کردن کد رهگیری، کارنامه‌ی خود را در سامانه اینترنتی مرکز سنجش آموزش پزشکی مشاهده و دریافت کنند.