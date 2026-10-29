مهلت انتخاب رشته آزمون دستیاری دندانپزشکی۱۴۰۵ برای چندمین بار تمدید شد

به گزارش خبرنگار مهر، چهلمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی دندانپزشکی سال ۱۴۰۵، پنجشنبه ۱۹ شهریورماه با حضور ۲ هزار و ۴۷۵ داوطلب برگزار شد. کلید اولیه در ۲۱ شهریور و کلید نهایی در ۳۱ شهریور ۱۴۰۵ و دفترچه راهنمای انتخاب رشته محل تحصیل در ۱۴ مهرماه منتشر شد.

کارنامه علمی شرکت‌کنندگان از ۲۰ مهرماه ۱۴۰۵ در دسترس داوطلبان قرار گرفت و متقاضیان مجاز به انتخاب رشته از دوشنبه ۲۰ مهر تا دوشنبه ۲۷ مهرماه ۱۴۰۵ فرصت داشتند نسبت به انتخاب رشته‌محل تحصیل خود اقدام کنند. فرصت تکمیل مدارک و انتخاب رشته در یک فرصت یک روزه ۳۰ مهرماه مجدد تمدید شد.

مرکز سنجش آموزش پزشکی در جدیدترین اطلاعیه فرصت دوباره انتخاب رشته چهلمین دوره آزمون پذیرش دستیار در رشته های تخصصی دندانپزشکی را اعلام کرد.

بر این اساس مهلت انتخاب و ویرایش فرم انتخاب رشته/محل چهلمین دوره آزمون پذیرش دستیار در رشته های تخصصی دندانپزشکی (سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵) تا ساعت ۹ صبح یکشنبه ۱۰ آبان ماه ۱۴۰۵ تمدید شد.

برهمین اساس دبیرخانه شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی اعلام کرد: «پیرو مفاد اطلاعیه شماره ۸، متقاضیان استفاده از سهمیه بومی-مناطق محروم در آزمون سال جاری توجه داشته باشند: با توجه به عدم پذیرش دستیار در دانشگاه های تمام استانها و به منظور صیانت از حقوق داوطلبان بومی استان هایی که دارای اعلام نیاز بوده ولی پذیرش دستیار ندارند، پذیرش سهمیه بومی ضمن رعایت قانون برقراری عدالت آموزشی، اولویت پذیرش به داوطلبان کلان منطقه اختصاص می یابد.»