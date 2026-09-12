به گزارش خبرنگار مهر، چهلمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی دندانپزشکی سال ۱۴۰۵، پنجشنبه ۱۹ شهریورماه با حضور ۲ هزار و ۴۷۵ داوطلب به صورت همزمان در ۱۷ حوزه دانشگاه‌های علوم پزشکی برگزار شد.

رشته‌های تخصصی ارائه‌شده در این آزمون شامل ارتودانتیکس، اندودانتیکس، بیماری‌های دهان و فک و صورت، آسیب‌شناسی دهان و فک و صورت، پروتزهای دندانی، پریودانتیکس، جراحی دهان و فک و صورت، دندانپزشکی ترمیمی، دندانپزشکی کودکان و رادیولوژی دهان و فک و صورت است.

کلید اولیه و دفترچه سوالات چهلمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی دندانپزشکی سال ۱۴۰۵ هم اکنون در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی به نشانی sanjeshp.ir قابل مشاهده است.

استخراج نتایج آزمون بر اساس روش تراز نمرات انجام خواهد شد:

۱- برای هر سوال باید تنها یک گزینه که بهترین پاسخ ممکن درمیان گزینه‌های ارائه شده است، انتخاب شود. ۲- به هر پاسخ درست ۳ نمره مثبت و به هر پاسخ نادرست، ۱ نمره منفی تعلق می‌گیرد. ۳- به سوالات بدون پاسخ، نمره‌ای تعلق نمی‌گیرد. ۴- به هر سوال که بیش از یک گرینه پاسخ داده شده باشد، یک نمره منفی تعلق می‌گیرد. ۵- روش آزمون و نمره‌دهی تابع مقررات کلی آزمون است.

با توجه به انتشار کلید اولیه آزمون و فرم اعتراض، داوطلبان از امروز شنبه ۲۱ شهریور ۱۴۰۵ داوطلبان می توانند حداکثر تا ساعت ۱۲ ظهر روز چهارشنبه ۲۵ شهریور ۱۴۰۵ اعتراضات خود را نسبت به سؤالات و/ یا کلید اولیه آزمون، فقط از طریق فرم اعتراض اینترنتی ارسال کنند.

دریافت اعتراضات پس از تاریخ اعلام شده و از هر طریق دیگری (نمابر، پست، حضوری و غیره) به هیچ عنوان مقدور نخواهد بود.

همچنین کلید اولیه و دفترچه سوالات آزمون ارتقاء دستیاران تخصصی دندانپزشکی سال ۱۴۰۵ که روز پنجشنبه ۱۹ شهریورماه ۱۴۰۵ برگزار شد نیز هم اکنون در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی منتشر شده است.

دستیاران تخصصی دندانپزشکی که در آزمون ارتقاء شرکت کرده اند می توانند با مراجعه به سایت اینترنتی مرکز سنجش آموزش پزشکی به نشانی www.sanjeshp.ir کلید اولیه را مشاهده کنند.

پیش از این اعلام شده بود داوطلبان می‌توانند پس از مشاهده کلید اولیه، در صورت داشتن اعتراض نسبت به سؤالات یا پاسخ‌های اعلام‌شده در بازه زمانی روز دوشنبه ۲۳ شهریورماه ۱۴۰۵ تا ساعت ۱۲ ظهر روز چهارشنبه ۲۵ شهریور ۱۴۰۵ نسبت به ثبت اعتراض خود از طریق سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی اقدام کنند. پس از بررسی اعتراضات و اعمال اصلاحات لازم، کلید نهایی آزمون منتشر خواهد شد.