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۲۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۱۵

تمدید یک روزه مهلت انتخاب رشته آزمون دستیاری تخصصی دندانپزشکی سال ۱۴۰۵

تمدید یک روزه مهلت انتخاب رشته آزمون دستیاری تخصصی دندانپزشکی سال ۱۴۰۵

مهلت انتخاب رشته/ محل چهلمین دوره آزمون پذیرش دستیار در رشته های تخصصی دندانپزشکی (سال تحصیلی ۱۴۰۶- ۱۴۰۵) به مدت یک روز تمدید شد.

به گزارش خبرنگار مهر، چهلمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی دندانپزشکی سال ۱۴۰۵، پنجشنبه ۱۹ شهریورماه با حضور ۲ هزار و ۴۷۵ داوطلب برگزار شد. کلید اولیه در ۲۱ شهریور و کلید نهایی در ۳۱ شهریور ۱۴۰۵ و دفترچه راهنمای انتخاب رشته محل تحصیل در ۱۴ مهرماه منتشر شد.

کارنامه علمی شرکت‌کنندگان از ۲۰ مهرماه ۱۴۰۵ در دسترس داوطلبان قرار گرفت و متقاضیان مجاز به انتخاب رشته از دوشنبه ۲۰ مهر تا ساعت ۱۲ ظهر روز دوشنبه ۲۷ مهرماه ۱۴۰۵ فرصت داشتند نسبت به انتخاب رشته‌محل تحصیل خود اقدام کنند.

پیش از این اعلام شده بود مهلت تکمیل مدارک و انتخاب رشته مهلت زمانی تمدید نخواهد شد اما مرکز سنجش آموزش پزشکی اعلام کرد به به منظور کمک به داوطلبانی که در مهلت مقرر اقدام به انتخاب رشته/ محل کرده ولی به هر دلیل، درخواست ویرایش فرم انتخاب های خود را دارند، یک فرصت یک روزه برای این کار در نظر گرفته شد.

شرکت کنندگان در چهلمین دوره آزمون پذیرش دستیار در رشته های تخصصی دندانپزشکی که حائز نمره حد نصاب علمی شده و با دارا بودن سایر شرایط، مجاز به انتخاب رشته محل شده اند و در مهلت مقرر اقدام به انتخاب رشته/ محل کرده ولی به هر دلیل، درخواست ویرایش فرم انتخاب های خود را دارند، با توجه به دلیل محدودیت زمانی فرآیند آزمون سال جاری، این مهلت فقط از ساعت ۸ صبح تا ۱۲ ظهر روز پنجشنبه ٣٠ مهر ماه جاری تمدید شده است.

این بازه زمانی آخرین فرصت ممکن برای انتخاب رشته/محل و ویرایش فرم انتخاب رشته/ محل چهلمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی دندانپزشکی سال است.

کد مطلب 6984998

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