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۲۷ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۰۲

کامیون‌های بالای ۵۰ سال با پاداش ۱۵ هزار دلاری اسقاط می‌شوند

کامیون‌های بالای ۵۰ سال با پاداش ۱۵ هزار دلاری اسقاط می‌شوند

مدیر توسعه و نوسازی ناوگان راهداری گفت: مالکان کامیون‌های بالای ۵۰ سال با ظرفیت بیش از ۲۰ تن، علاوه بر گواهی اسقاط، ۱۵ هزار دلار پاداش می‌گیرند، شیوه اجرای طرح احتمالا مهرماه ابلاغ می‌شود.

مهدی قلی‌زاد، مدیر توسعه و نوسازی ناوگان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای در گفتگو با خبرنگار مهر درباره جزئیات بسته حذف کشنده‌های فرسوده بالای ۵۰ سال و پرداخت پاداش ۱۵ هزار دلاری به مالکان این ناوگان، گفت: بر اساس پیشنهاد مطرح‌شده، علاوه بر گواهی اسقاط، مبلغی معادل ۱۵ هزار دلار از محل صرفه‌جویی سوخت به مالک ناوگان فرسوده با ظرفیت بالای ۲۰ تن و عمر بیش از ۵۰ سال پرداخت می‌شود تا این خودروها از چرخه حمل‌ونقل خارج شوند.

شیوه‌نامه اجرایی اسقاط کامیون‌های بالای ۵۰ سال به‌زودی ابلاغ می‌شود

وی افزود: اجرای این طرح در مرحله نخست نیازمند صدور مجوز از سوی ستاد بهینه‌سازی انرژی و مدیریت راهبردی انرژی است. مجوز اجرای آن در اصلاح آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۰ پیش‌بینی شده است، اما قرار است شیوه‌نامه اجرایی نحوه اجرای طرح از سوی ستاد بهینه‌سازی انرژی و مدیریت راهبردی انرژی به سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای ابلاغ شود.

مدیر توسعه و نوسازی ناوگان راهداری بیان کرد: جلسات کارشناسی مربوط به این طرح برگزار شده است و پس از پایان این جلسات، جمع‌بندی نهایی انجام خواهد شد؛ احتمالا شیوه‌نامه اجرایی طرح در مهرماه ابلاغ می‌شود.

کد مطلب 6948724
زهره آقاجانی

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    نظرات

    • khabaronline.ir/xmBhF IR ۰۰:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۸
      0 0
      پاسخ
      حالا چرا دلاری!!!!

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