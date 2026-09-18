مهدی قلی‌زاد، مدیر توسعه و نوسازی ناوگان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای در گفتگو با خبرنگار مهر درباره جزئیات بسته حذف کشنده‌های فرسوده بالای ۵۰ سال و پرداخت پاداش ۱۵ هزار دلاری به مالکان این ناوگان، گفت: بر اساس پیشنهاد مطرح‌شده، علاوه بر گواهی اسقاط، مبلغی معادل ۱۵ هزار دلار از محل صرفه‌جویی سوخت به مالک ناوگان فرسوده با ظرفیت بالای ۲۰ تن و عمر بیش از ۵۰ سال پرداخت می‌شود تا این خودروها از چرخه حمل‌ونقل خارج شوند.

شیوه‌نامه اجرایی اسقاط کامیون‌های بالای ۵۰ سال به‌زودی ابلاغ می‌شود

وی افزود: اجرای این طرح در مرحله نخست نیازمند صدور مجوز از سوی ستاد بهینه‌سازی انرژی و مدیریت راهبردی انرژی است. مجوز اجرای آن در اصلاح آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۰ پیش‌بینی شده است، اما قرار است شیوه‌نامه اجرایی نحوه اجرای طرح از سوی ستاد بهینه‌سازی انرژی و مدیریت راهبردی انرژی به سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای ابلاغ شود.

مدیر توسعه و نوسازی ناوگان راهداری بیان کرد: جلسات کارشناسی مربوط به این طرح برگزار شده است و پس از پایان این جلسات، جمع‌بندی نهایی انجام خواهد شد؛ احتمالا شیوه‌نامه اجرایی طرح در مهرماه ابلاغ می‌شود.