ثبت سفارش ۴ هزار کامیون و کشنده؛ بیش از ۲ هزار دستگاه وارد کشور شد

به گزارش خبرنگار مهر، موضوع واردات کامیون و کشنده در مقابل اسقاط ناوگان فرسوده، در ماه‌های اخیر به یکی از محورهای مهم نوسازی ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای کشور تبدیل شده است؛ موضوعی که در خردادماه سال‌جاری با انتشار اخباری درباره توقف کامیون‌ها و کشنده‌های سفارش ایران در گمرکات ترکیه و احتمال قرار گرفتن آنها در فرآیند مزایده، بار دیگر مورد توجه قرار گرفت.

در همین راستا، مهدی قلی‌زاد، معاون دفتر حمل‌ونقل مسافر و مدیر نوسازی سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، در خردادماه در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح سازوکار واردات ناوگان در مقابل اسقاط ناوگان فرسوده، اظهار کرد: ثبت سفارش و واردات در این حوزه بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است و فرآیند ترخیص نیز از سوی گمرک جمهوری اسلامی ایران انجام می‌شود.

وی افزود: بر اساس بند «پ» ماده ۵۹ قانون برنامه هفتم، امکان واردات کامیون و کشنده در مقابل اسقاط ناوگان فرسوده فراهم شده است.

قلی‌زاد ادامه داد: آیین‌نامه اجرایی این قانون در پایان سال ۱۴۰۳ ابلاغ شد و مقرر بود اجرای آن از سال ۱۴۰۴ آغاز شود. از نیمه دوم سال نیز سامانه اسقاط و نوسازی وزارت صنعت، معدن و تجارت فعال شد تا مالکان ناوگان فرسوده بتوانند در ازای اسقاط خودرو، برای واردات ناوگان ثبت‌نام کنند.

معاون دفتر حمل‌ونقل مسافر و مدیر نوسازی سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای تصریح کرد: در این فرآیند، پس از تأیید اصالت خودرو از سوی پلیس راهور، امکان ثبت سفارش برای متقاضی در سامانه جامع تجارت فراهم می‌شد.

وی با بیان اینکه این فرآیند در ابتدا با استقبال مواجه شد، گفت: سهمیه ۴ هزار دستگاهی تعیین‌شده بر اساس قانون تکمیل شد، اما پس از آن، لینک ارتباطی میان ثبت سفارش و سامانه مربوطه قطع شد که بخشی از این مسئله ناشی از محدودیت‌های منابع ارزی و همچنین شرایط ایجادشده در پی جنگ ۱۲ روزه بود.

واردات بیش از ۲ هزار کامیون؛ ۱۷۰۰ دستگاه ترخیص شد

با این حال، در پیگیری مجدد خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت واردات کامیون و کشنده در چارچوب طرح نوسازی ناوگان و اهمیت این موضوع برای تجارت جاده‌ای کشور، مهدی قلی‌زاد از ورود بیش از ۲ هزار دستگاه کامیون و کشنده به کشور خبر داد.

معاون دفتر حمل‌ونقل مسافر و مدیر نوسازی سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس بند «پ» ماده ۵۹ قانون برنامه هفتم، امکان واردات کامیون و کشنده در مقابل اسقاط ناوگان فرسوده فراهم شد و در همین چارچوب، سال گذشته ثبت سفارش ۴ هزار دستگاه کامیون و کشنده انجام گرفت.

وی افزود: در چارچوب این قانون، تاکنون بیش از ۲ هزار دستگاه کامیون و کشنده وارد کشور شده و حدود هزار و ۷۰۰ دستگاه نیز ترخیص شده است.

بر این اساس، اگرچه اجرای قانون واردات کامیون و کشنده در مقابل اسقاط ناوگان فرسوده با تعیین سهمیه ۴ هزار دستگاهی آغاز شده و بخشی از این ناوگان نیز وارد و ترخیص شده است، اما با توجه به تداوم اختلال در تجارت دریایی، تسریع در روند نوسازی ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای و تعیین تکلیف کامیون‌های باقی‌مانده، با توجه به نقش این ناوگان در تداوم زنجیره تأمین و تجارت کشور، ضرورت دارد.