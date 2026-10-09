امام جمعه زهک: مقابله با ریزگردهای سیستان نباید به وعده محدود شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین حیدرعلی راشکی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته زهک با اشاره به هفته کاهش بلایای طبیعی اظهار کرد: ریزگردها سال‌هاست زندگی مردم منطقه را تحت تأثیر قرار داده و موجب مشکلات زیست‌محیطی، افزایش بیماری‌های تنفسی و خالی شدن برخی روستاها شده است.

امام جمعه زهک افزود: کاهش بلایای طبیعی نباید صرفاً به عنوانی در تقویم محدود شود، بلکه دستگاه‌های اجرایی، مراکز علمی و پژوهشی باید با همکاری یکدیگر برای حل ریشه‌ای مشکلات سیستان اقدام کنند.

وی با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های علمی و انسانی منطقه خاطرنشان کرد: با وجود توانمندی‌های موجود، باید از طرح‌های پژوهشی عبور کرد و راهکارهای عملی برای مهار ریزگردها و کاهش خسارت‌های آن به زندگی مردم به کار گرفت.

راشکی در بخش دیگری از سخنان خود، تقویت تولید داخلی و تحقق اقتصاد مقاومتی را ضروری دانست و گفت: کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، توسعه صادرات غیرنفتی، حمایت از تولیدکنندگان و تبدیل روستاها به مراکز تولید و اشتغال، می‌تواند به پویایی اقتصاد کشور کمک کند.

وی همچنین با اشاره به تحولات جهانی، استقلال در تصمیم‌گیری، پایبندی به ارزش‌ها و تقویت توان داخلی را از عوامل مؤثر در جایگاه کشورها دانست.