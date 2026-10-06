فرماندار کالیفرنیا: ترامپ یک روانی خطرناک است 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیویرک تایمز، گاوین نیوسام فرماندار کالیفرنیا، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا را در پی اظهارات جنجالی‌اش علیه ایران، «فردی خطرناک و دارای اختلال روانی» توصیف کرد.

ترامپ در سخنرانی خود در یک تجمع سیاسی حزب جمهوری‌خواه در نبراسکا، تلاش کرد جنگ علیه ایران را به عنوان اقدامی ضروری برای «حفظ امنیت جهان» توجیه کند؛ وی سپس به احتمال وقوع حملاتی علیه ایالات متحده، از جمله شهرهایی که تحت مدیریت دموکرات‌ها در کالیفرنیا هستند، اشاره کرد.

وی افزود: آن‌ها می‌توانند یک شهر کامل را نابود کنند. بگذارید لس‌آنجلس را نابود کنند. بگذارید سن دیگو را نابود کنند.

این اظهارات با خشم مقامات کالیفرنیا، از جمله نیوسام مواجه شد. وی در شبکه‌های اجتماعی نوشت: دونالد ترامپ پس از گسیل کردن گارد ملی و نیروهای تفنگدار دریایی برای اشغال کالیفرنیا، اکنون می‌گوید که دشمنان خارجی ما باید لس‌آنجلس و سن دیگو را نابود کنند.

همچنین تاد گلوریا، شهردار سن دیگو، نوشت که شهر او «خسارت جانبی» نبوده و «کالای مصرفی» نیست.

وی خطاب به ترامپ افزود: «شهر ما را از صحبت‌های بی‌پروا و عجولانه خود درباره جنگ دور نگه دار.»

در لس‌آنجلس نیز کارن باس، شهردار این شهر، اظهارات رئیس‌جمهور را «خطرناک» خواند و گفت که این سخنان می‌تواند امنیت شهر را به خطر بیندازد.

وی در بیانیه‌ای در شبکه‌های اجتماعی تأکید کرد: نقش رئیس‌جمهور محافظت از کشور است، نه تهدید مؤثر آن و تشویق به حملاتی که جان آمریکایی‌ها را به خطر می‌اندازد.