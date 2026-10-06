هشدار زرد هواشناسی درباره فعالیت سامانه ناپایدار جوی در استان اردبیل

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره‌کل مدیریت بحران استان اردبیل از هشدار سطح زرد هواشناسی مبنی بر فعالیت سامانه ناپایدار جوی همراه با وزش باد تند و رگبار و رعدوبرق، گاهی تندباد موقتی، با احتمال اصابت صاعقه و بارش برف در ارتفاعات سبلان، از بعدازظهر سه‌شنبه ۱۴ مهر تا صبح چهارشنبه ۱۵ مهر در همه مناطق استان به‌ویژه مناطق کوهستانی خبر داد.

طبق این هشدار، وزش باد تند گاهی توأم با تندباد موقتی، رگبار و رعدوبرق گاهی همراه با اصابت صاعقه و بارش برف در ارتفاعات سبلان مورد انتظار است.

از پیامدهای این وضعیت جوی می‌توان به احتمال جاری‌شدن روان‌آب و رخداد سیلاب ناگهانی در آبراهه‌ها، احتمال اصابت صاعقه به‌ویژه در مناطق کوهستانی و احتمال خسارت به برخی محصولات کشاورزی اشاره کرد.

در این راستا، به مردم توصیه می‌شود از فعالیت‌های کوهنوردی خودداری کرده و تمهیدات لازم برای پیشگیری از خسارات احتمالی ناشی از تندباد موقتی و سیلاب ناگهانی را اتخاذ کنند و همچنین اطلاع‌رسانی لازم به عشایر در دامنه کوهستان سبلان انجام شود.