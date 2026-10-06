رگبار و رعدوبرق در ارتفاعات هرمزگان؛ افزایش نسبی دما در راه است

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی حمزه‌نژاد با اشاره به پیش‌بینی وضعیت جوی، دریایی و دمایی هرمزگان در روز سه‌شنبه چهاردهم مهرماه، اظهار کرد: در ساعات صبح در برخی سواحل و جزایر استان مه صبحگاهی و کاهش موقتی دید افقی پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: آسمان استان در بیشتر مناطق صاف تا کمی ابری خواهد بود و در ساعات بعدازظهر و اوایل شب، با رشد ابر در ارتفاعات به‌ویژه منطقه بشاگرد، شرایط برای وقوع رگبار باران، رعدوبرق، گاه تگرگ و تندباد لحظه‌ای فراهم است.

رئیس اداره پیش‌بینی هواشناسی هرمزگان ادامه داد: در پاره‌ای نقاط استان که شرایط برای بارش مهیا نباشد، افزایش سرعت باد، بروز گرد و غبار و کاهش کیفیت هوا دور از انتظار نیست.

حمزه‌نژاد با توصیه به شهروندان و گردشگران گفت: با توجه به احتمال وقوع رگبار و رعدوبرق، از صعود به ارتفاعات و قرارگیری در بستر رودخانه‌های فصلی خودداری شود.

وی درباره شرایط دریایی استان نیز گفت: دریا در بیشتر ساعات آرام خواهد بود و شرایط برای تردد شناورهای سبک مساعد پیش‌بینی می‌شود، با این حال رعایت احتیاط در ترددهای دریایی ضروری است.

رئیس اداره پیش‌بینی هواشناسی هرمزگان خاطرنشان کرد: این شرایط جوی و دریایی طی فردا نیز در استان تداوم خواهد داشت.

حمزه‌نژاد در پایان درباره وضعیت دمایی هرمزگان گفت: طی امروز و فردا افزایش نسبی دمای بیشینه در استان مورد انتظار است.