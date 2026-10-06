به گزارش خبرنگار مهر، زهرا غلامرضایی ظهر سه شنبه در هفتمین شورای راهبری بهزیستی استان قزوین که با محوریت طرح «سلام محله» برگزار شد، با تأکید بر ضرورت اجرای منسجم و هدفمند این طرح اظهار کرد: تمامی فعالیت‌های اجتماع‌محور بهزیستی باید با محوریت مراکز مثبت زندگی و کانون‌های «سلام محله» و در چارچوب اهداف و برنامه‌های این طرح دنبال شود.

وی افزود: بهره‌گیری از ظرفیت مراکز مثبت زندگی، کانون‌های «سلام محله» و مشارکت جامعه محلی، زمینه‌ساز تقویت رویکرد محله‌محوری و ارائه خدمات اجتماعی متناسب با نیازهای هر محله خواهد بود.

مدیرکل بهزیستی استان قزوین ادامه داد: در اجرای طرح «سلام» باید ظرفیت‌های موجود در هر محله شناسایی و از توان مردم، گروه‌های محلی و مجموعه‌های فعال در حوزه اجتماعی برای شناسایی مسائل و کمک به حل آنها استفاده شود.

غلامرضایی خاطرنشان کرد: محله‌محوری زمانی می‌تواند به نتایج مطلوب منجر شود که خدمات اجتماعی بر اساس نیازهای واقعی مردم طراحی و ارائه شود و مراکز مثبت زندگی و کانون‌های «سلام محله» نقش مؤثری در ارتباط مستمر با جامعه محلی و پیگیری مسائل اجتماعی ایفا کنند.