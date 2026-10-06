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۱۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۴۳

فعالیت‌های اجتماع‌محور بهزیستی با محوریت طرح «سلام» دنبال شود

فعالیت‌های اجتماع‌محور بهزیستی با محوریت طرح «سلام» دنبال شود

قزوین- مدیرکل بهزیستی قزوین بر اجرای منسجم و هدفمند طرح «سلام» تأکید کرد و گفت: فعالیت‌های اجتماع‌محور بهزیستی باید با محوریت مراکز مثبت زندگی و کانون‌های «سلام محله» دنبال شود.

به گزارش خبرنگار مهر، زهرا غلامرضایی ظهر سه شنبه در هفتمین شورای راهبری بهزیستی استان قزوین که با محوریت طرح «سلام محله» برگزار شد، با تأکید بر ضرورت اجرای منسجم و هدفمند این طرح اظهار کرد: تمامی فعالیت‌های اجتماع‌محور بهزیستی باید با محوریت مراکز مثبت زندگی و کانون‌های «سلام محله» و در چارچوب اهداف و برنامه‌های این طرح دنبال شود.

وی افزود: بهره‌گیری از ظرفیت مراکز مثبت زندگی، کانون‌های «سلام محله» و مشارکت جامعه محلی، زمینه‌ساز تقویت رویکرد محله‌محوری و ارائه خدمات اجتماعی متناسب با نیازهای هر محله خواهد بود.

مدیرکل بهزیستی استان قزوین ادامه داد: در اجرای طرح «سلام» باید ظرفیت‌های موجود در هر محله شناسایی و از توان مردم، گروه‌های محلی و مجموعه‌های فعال در حوزه اجتماعی برای شناسایی مسائل و کمک به حل آنها استفاده شود.

غلامرضایی خاطرنشان کرد: محله‌محوری زمانی می‌تواند به نتایج مطلوب منجر شود که خدمات اجتماعی بر اساس نیازهای واقعی مردم طراحی و ارائه شود و مراکز مثبت زندگی و کانون‌های «سلام محله» نقش مؤثری در ارتباط مستمر با جامعه محلی و پیگیری مسائل اجتماعی ایفا کنند.

کد مطلب 6969858

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